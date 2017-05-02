به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که ظهر امروز در محل تالار شهر برگزار شد، لایحه شهرداری درباره اختصاص ۳ میلیارد تومان برای کمک به بازسازی مناطق زلزله زده سفیدسنگ خراسان رضوی و شهرستان های اطراف مشهد به تصویب رسید.

بر این اساس، شهرداری مشهد باید ۳ میلیارد تومان از اعتبارات خود را برای ساخت پل، مساجد، حوزه علمیه و مدارس در مناطق زلزله زده اطراف شهر مشهد اختصاص دهد.

با تصویب این لایحه، مقرر شد که شیوه نامه کمک ۳ میلیارد تومانی شهرداری مشهد به بازسازی مناطق زلزله زده، به زودی تدوین و در کمیسیون مشترک فنی، عمران و طرح ریزی شهری و برنامه، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر این، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه علنی ظهر امروز، با اجرای پروژه مشارکتی امیریه در منطقه الهیه مشهد موافقت کردند. بر این اساس، پروژه مذکور با مبلغ کل سرمایه گذاری هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال طبق قرارداد منعقد شده با شرکت سرمایه گذار اجرایی می شود.

سهم شهرداری مشهد در این پروژه مشارکتی معادل ۱.۲۰ درصد از کل پروژه و سهم سرمایه گذار نیز معادل ۹۹.۹۷ درصد از کل پروژه تعیین شده است که تقسیم منافع پروژه یاد شده نیز بر همین مبنا صورت می گیرد.

شروع و ابلاغ قرارداد برای اجرایی شدن پروژه، با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح منوط شد و در غیر این صورت قرارداد مشارکت کان لم یکن تلقی می شود.

در جلسه علنی ظهر امروز شورای اسلامی شهر مشهد، آیین نامه ضوابط به کار گیری نیروی جدید در خطوط ویژه تاکسیرانی فرودگاه و راه آهن نیز بررسی و جزئیات آن به تصویب رسید.