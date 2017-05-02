۱۶۵ نفر طی یکروز گذشته در اصفهان دچار سیل و آبگرفتگی شدند

داریوش کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ امدادگران این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته خدمات امدادی لازم را به ۱۶۵ متاثر از سیل و آب‌گرفتگی در شرق استان ارائه کرده‌اند.

وی از خدمت‌رسانی امدادگران و نجاتگران این جمعیت در شرق استان خبر داد و افزود : در این مدت علاوه بر این، ۱۵ حادثه دیگر توسط امدادگران و نجاتگران استان پوشش داده شده و ۱۵ تن از آسیب دیدگان در پایگاه های امداد و نجات بین شهری اسکان موقت یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به وقوع شش مورد حادثه جاده‌ای، پنج مورد خدمات حضوری، دو مورد حادثه شهری و سه مورد حادثه صنعتی و کارگاهی در ۲۴ ساعت گذشته، اضافه کرد : ۶۴ نفر نیروی عملیاتی در قالب ۲۰ تیم عملیاتی با همراه داشتن تجهیزات لازم امدادی در عملیات یادشده به کارگیری شدند.