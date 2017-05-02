تمایل دانش آموزان به تحصیل در رشته علوم تجربی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوند روز سه شنبه در آیین گرامیداشت روز معلم اظهار کرد: طی سال های اخیر میزان بازار کار دانش آموختگان رشته های مرتبط با علوم تجربی و بویژه در حوزه پزشکی بهتر بوده و دانش آموزان و والدین آنها تمایل دارند در این رشته به ادامه تحصیل بپردازند تا آینده روشن تری را برای خود فراهم کنند.

وی ادامه داد: این وضعیت باعث شده که تعداد دآنش آموزان در سایر رشته ها و به ویژه در رشته های کار و دانش به شدت کاهش یابد و هم اکنون تعدادی از هنرستان های فنی و حرفه ای در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام بر لزوم هدایت تحصیلی دانش آموزان در رسته های مرتبط با بازار کار تاکید کرد و گفت: هم اکنون شاهد اشباع شدن بازار کار در رشته های حوزه پزشکی هستیم و در آینده با حجم بسیار زیاد فارغ التحصیلان این رشته مواجه خواهیم بود.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه ریزی برای استخدام ۳۸۰ نفر در این سازمان طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: با اضافه شدن این تعداد معلم جدید کیفیت ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان استان نیز ارتقا خواهد یافت.

وی میزان پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی را در استان ۱۰۰ درصد عنوان کرد و یادآور شد: این میزان در مقاطع متوسط اول و دوم به ترتیب ۹۵ و ۹۱ درصد است.