سال مثبت و درخشانی را در حوزه اقتصاد پشت سر گذاشتیم

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بعد از ظهر امروز در نشست معاونین هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و مدیران کل دفاتر کشور، ضمن تبریک اعیاد شعباینه اظهار داشت: سال ۹۵ در استمرار دو سال گذشته آن همراه با موفقیت های زیادی بوده که علاوه بر آن مشکلات زیادی در تامین منابع اقتصادی، تهدیدات فراوان منطقه ای و برخی فشارها در حوزه بین الملل داشتیم ولی در حوزه داخلی با انسجام و وحدت در داخل میان همه قوا و مردم در سایه رهنمودهای رهبری سال بسیار خوبی را داشتیم.

وی گفت: در حوزه اقتصاد سال مثبت و درخشانی را پشت سر گذاشتیم و تورم تک رقمی را داشتیم، افزایش صادرات نفت را داشتیم، همچنین ثبات قیمت ها را داشتیم و امثال اینها که اینها گام های بلندی بود که برداشته شد.

وزیر کشور ادامه داد: در حوزه تامین مالی با همکاری مجلس و دولت، همچنین همکاری میان بانک ها توانستیم برای بنگاه های خرد و واحدهای نیمه تمام تامین مالی داشته باشیم.

رحمانی فصلی با بیان اینکه یکی از کارهای موفق در سال ۹۵ واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی بود اظهار داشت: صادرات بیشتر از واردات شد، در ترکیب واردات ما توانستیم تنوع خوبی داشته باشیم و همه اینها باعث افزایش تولید می شود و عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی که مطالبه رهبر معظم انقلاب هم بوده و هست و توانستیم اقدامات بسیار خوبی را در این دولت انجام دادیم.

وی افزود: در حوزه اقتصاد شاخص های مثبتی داشتیم، نقش مردم در این حوزه در سال ۹۵ بیشتر شده بود.

وزیر کشور با بیان اینکه تنشی یا مساله ای که بتوان گفت مساله امنیت داخلی به حساب آید نداشتیم، تصریح کرد: گروه های تروریستی، دولتها مرتجع منطقه و امثال اینها مستقیم ما را مورد تهدید قرار می دانند ولی توانستیم امنیت را به خوبی تامین کنیم که این مدیون هدایت رهبری، تلاش نیروهای نظامی و امنیتی و پیگیری های رئیس جمهور در این خصوص است که با توجه به کمبود تامین مالی هیچ گاه ما کمبودی در این حوزه نداشتیم .

رحمانی فضلی ادامه داد: در عرصه سیاست داخلی انتخابات سال ۹۴ را داشتیم و بلافاصله وارد فاز انتخابات ریاست جمهوری شدیم، تقریبا ستاد انتخابات ما بعد از مساله مجلس تعیین نشد و یک پروسه یک ساله را داشتیم و امیدواریم همین روال طی شود که انتخابات پر شکوهی را داشته باشیم. احزاب سیاسی ما آگاهانه و فعالانه کار کردند برای این انتخاب و بهترین نوع تعامل را با احزاب داشتیم که یکی از دلایل آن بالا رفتن سطح آگاهی و شعور سیاسی خود احزاب است.

وزیر کشور اظهار داشت: رهبری گفتند من از انجام فرآیند کار در این زمینه خرسند هستم. بحث اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغالی که امسال رهبری فرمودند، دولت برنامه های خوبی را در این راستا تنظیم کرده که این به پشتوانه تجربه سال های قبل ما است. ما در استان ها باید تلاش کنیم سیاست اقتصاد مقاومتی را به عنوان محوری ترین برنامه و دستور کار خود داشته باشند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در این دولت سطح مشارکت مردم در اقتصاد بالا رفته است و البته باید این حوزه و بستر جهت مشارکت مردم در حوزه اقتصادی بیشتر فراهم شود،‌ امنیت اقتصادی برای مردم بسیار مهم است. ما اگر قبول داریم سرمایه و سرمایه گذاری در جامعه به صورت قانونی وجود دارد باید آن را به رسمیت بشناسیم و از آن حمایت کنیم و نه اینکه بگوییم زالو صفتان، رانت خواران و این حرف ها بر می گردد به کسانی که دارند برای اقتصاد زحمت می کشند. چرا که این در تناقض با تاکید رهبری بر توسعه مسایل اقتصادی و رونق آن در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: همه می گویند باید جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشیم، اما برخی کارهای ما در تضاد با این حرف است و اینها همه در زمره مساله امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است.

وزیر کشور اظهار داشت: اولویت های اقتصادی سال ۹۶ برای استان ها اعلام شده و به زودی ابلاغ می شود. باید شما معاونین استانداران، با بخش خصوصی استان ها ارتباط مستمر داشته باشید و پیگیر کار آنها باشید تا کارها پیش رود.