به گزارش خبرنگار مهر، عطاء الدین قاسمی در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان قم که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان قم برگزار شد، به فعالیت کارگروه فرهنگی اجتماعی در سال ۹۵ اشاره و اظهارکرد: این کارگروه ۵ جلسه در سال گذشته برگزار کرد که حاصل آن ۳۶ مصوبه بود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم با انتقاد از اینکه این کمیته به پیش بینی‌های خود در سال ۹۵ نرسیده است، افزود: سال گذشته از بین ۳۶ مصوبه تنها ۱۹ مصوبه اجرایی شد.

وی آسیاب‌های اجتماعی همچون حاشیه نشینی، ناهنجاری‌های اخلاقی، طلاق واعتیاد را از مهم‌ترین مسائل این کارگروه برشمرد و تأکید کرد: بسیاری از دستگاه‌ها در راستای مدیریت آسیب‌های اجتماعی وظیفه سازمانی دارند، در امرآسیب های اجتماعی در استان قم نیز ۹ ارگان در شناسایی و درمان این آسیب‌ها با استانداری همکاری داشته‌اند.

قاسمی از برخی حرکت‌ها و نتایج قابل قبول در شناسایی آسیب‌ها خبر داد و افزود: متأسفانه برخی دستگاه‌ها حتی در جلسات کارگروه هم شرکت نمی‌کنند و مسئول و نماینده‌ای در این کارگروه ندارند و مصوبات کمیته فرهنگی و اجتماعی را پیگیری نمی‌کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم این عدم همکاری برخی دستگاه‌ها را عامل کند شدن روند مدیریت آسیب‌های اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: آموزش حقوق شهروندی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد اعتماد عمومی از ملزومات مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی است که باید مد نظر همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه‌های این کارگروه در سال ۹۶، افزود: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش رضایت مندی مردم این دستگاه‌ها، آموزش حقوق شهروندی در دستگاه‌ها، حمایت اجتماعی از بهبود یافتگان زنان سرپرست خانوار، آسیب شناسی و ارزیابی برنامه‌ها اجرا شده در سطح استان، استفاده بیشتر از تشکل‌های اجتماعی و هماهنگی دستگاه‌ها به منظور تشکیل کمیته‌های اجتماعی را از مهم‌ترین برنامه‌های در اولویت این کارگروه برشمرد که همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری در این زمینه هستند.