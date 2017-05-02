فضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیاز به توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اصغری ظهر سه شنبه در آئین افتتاح کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی علوم پزشکی مؤیدالاطبّاء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه در محیط دانشگاه فضای مناسب برای تغذیه و همچنین فعالیت های ورزشی وجود داشت، خلأ وجود یک فضای مناسب برای فعالیت های آموزشی احساس می‌شد که به یاری خدا محقق شد، ولی باز همچنان نیاز به توسعه دارد.

وی ادامه داد: در بالای سلف مرکزی دانشگاه، فضای دو هزار و ۶۰۰ متری جهت فعالیت‌های مربوط به فناوری فراهم شده است که در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح و بهره برداری از آن نیز خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی علوم پزشکی مؤیدالاطبّاء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سه طبقه شکل گرفته که در طبقه همکف، بخش مخزن و بخش فنی، در طبقه اول، مرکز اطلاع رسانی و سالن مطالعه بانوان به افتخار شهیدان دکتر منیژه گرایش نژاد و عزت نیک روش و در طبقه دوم، مرکز اطلاع رسانی و سالن مطالعه آقایان به افتخار شهید دکتر محمدباقر کوشا از شهدای دانشگاهی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این مرکز در نظر دارد با تکیه بر ارزش های اخلاقی و حرفه ای و با تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز مراجعه کنندگان در دانشگاه، در راستای ارتقای آموزش و پژوهش و در نهایت به عنوان بخشی از ساختار بهداشت و درمان، در راستای ارتقای سلامت گام بردارد.

اصغری تصریح کرد: خدا را شاکر هستیم که در دانشگاه شرایطی فراهم آمد تا بتوانیم فضای مناسب و درخور شأن دانشجویان جهت دسترسی آسان تر به اطلاعات و منابع آموزشی و ارتقای شرایط آموزشی ایجاد کنیم.