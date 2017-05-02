گفتمان تعلیم و تربیت باید به دغدغه همه مردم و مسئولان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم محبی روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم استان ایلام اظهار داشت: امروزه نگاه به بخش تعلیم و تربیت باید از صرف یک نگاه مقطعی و زودگذر خارج و آنرا به بطن جامعه نهادینه کنیم.

وی ادامه داد: تاثیری که این حوزه در حل و فصل معضلات اجتماعی می گذارد بر هیچ کس پوشیده نیست و در صورت نگاه عمیق تر به این مسئله می توان از بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی به ویژه در نسل های جوان و نوجوان جلوگیری کرد.

مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: نقش وزارت آموزش و پروش در این میان بسیار خطیر است ولی امکانات و تجهیزات و بودجه این وزارتخانه برای پاسخگویی به این مقوله کافی نیست و باید سایر ارگان ها نیز نقش خود را در این حوزه ایفا کنند.

محبی اضافه کرد: همگان از مسئولان آموزش و پرورش انتظار دارند یک شهروند مسئول تربیت کند ولی در قبال این وظیفه خطیر امکانات و اعتبار مورد نیاز در اختیار این دستگاه قرار نمی گیرد، نهادهایی همچون شهرداری ها در این میان باید به وظیفه خود در تامین بخشی از امکانات مورد نیاز عمل کنند.

وی گفت: امروزه نیازهای تاسیس هنرستان هایی برای آشنایی دانش اموزان با این حوزه و تامین افراد متخصص در حوزه های مختلف صنعتی احساس می شود و می طلبد بخش صنعت کشور در این زمینه سرمایه گذاری کند.