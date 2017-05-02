۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

معاون فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی همدان خبرداد:

برگزاری «روز همدان و باباطاهر» در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

همدان - معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری برنامه«روز همدان و باباطاهر» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مجید فروتن در این خصوص گفت: امسال با عنوان «سال باباطاهر» در همدان نامگذاری شده و به استناد همین نامگذاری برنامه‌های مختلفی با موضوع باباطاهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم «روز همدان و باباطاهر» در سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اظهار داشت: این برنامه ۱۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۴تا ۱۶در محل برگزاری نمایشگاه اجرا خواهد شد.

فروتن تأکید کرد: سخنرانی و قرائت مقاله درمورد باباطاهر، دوبیتی‌خوانی، نی‌نوازی و سخنرانی مقامات استانی و کشوری از برنامه‌های این مراسم است.

سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

