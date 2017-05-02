برگزاری «روز همدان و باباطاهر» در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مجید فروتن در این خصوص گفت: امسال با عنوان «سال باباطاهر» در همدان نامگذاری شده و به استناد همین نامگذاری برنامههای مختلفی با موضوع باباطاهر برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم «روز همدان و باباطاهر» در سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، اظهار داشت: این برنامه ۱۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۴تا ۱۶در محل برگزاری نمایشگاه اجرا خواهد شد.
فروتن تأکید کرد: سخنرانی و قرائت مقاله درمورد باباطاهر، دوبیتیخوانی، نینوازی و سخنرانی مقامات استانی و کشوری از برنامههای این مراسم است.
سیاُمین نمایشگاه کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.
نظر شما