  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

نماینده مردم ایلام در مجلس:

جامعه فرهنگیان از تبعیض و بی عدالتی رنج می برد

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگیان جامعه از اینکه در قبال مسئولیتی خطیری کرده بر عهده داشته و در برابر آن توجه چندانی به نیازهای معیشتی آنان نمی شود، گله مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر سلام امینی روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم اظهار داشت: مسئولیت تربیت نسل های آینده نظام و انقلاب بر عهده معلمان دلسوزی است که با عشق و علاقه در این وادی قدم گذاشته ولی این عزیزان از مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی رنج می برند.

وی اضافه کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر برای رسیدگی بیشتر به نیازهای فرهنگیان ولی همچنان با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تاکید کرد: امیدواریم با همراهی فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی بتوانیم برای تقویت وضعیت حقوقی و دریافتی این قشر گام های مثبت بیشتی برداریم.

امینی با اشاره به اینکه طرح رتبه بندی معلمان تاکنون در یک مرحله اجرا شده بر لزوم پیگیری برای تکمیل آن در مراحل بعدی تاکید کرد و بر اساس این طرح معلمان مانند اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در رتبه های مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام تقسیم بندی می شوند.

همچنین شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران ، دره شهر ، بدره و آبدانان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم یادآور شد: دو سوم از سهم یک درصد بودجه شرکت های دولتی و بانک ها که برای بخش عمرانی کشور اختصاص یافته بود به پرداخت مطالبات فرهنگیان تخصیص می یابد.

وی گفت: همه باید تلاش کنیم در راستای حفظ شان و جایگاه قشر فرهنگی و بهبود وضعیت آنان گام برداریم.

