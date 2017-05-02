دستگیری ۲۵ سارق در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فتاحی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری ۲۵ سارق در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نیمه اول فروردین ماه سال جاری، گفت: در اجرای این طرح ۱۱۱ وسیله نقلیه متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با هنجارشکنان در سطح شهرستان ایلام به مرحله اجرا در آمد.

وی گفت: در اجرای این طرح یکصد و ۱۱ وسیله نقلیه متخلف توقیف و بیش از ۲۰ خرده فروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام دستگیری ۲۵ سارق و کشف ۴۷ فقره سرقت را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: از ابتدای سالجاری تا امروز کشفیات سرقت ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.