  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد:

دستگیری ۲۵ سارق در ایلام

دستگیری ۲۵ سارق در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری ۲۵ سارق در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نیمه اول فروردین ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فتاحی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری ۲۵ سارق در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نیمه اول فروردین ماه سال جاری، گفت: در اجرای این طرح ۱۱۱ وسیله نقلیه متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با هنجارشکنان در سطح شهرستان ایلام به مرحله اجرا در آمد.

وی گفت: در اجرای این طرح یکصد و ۱۱ وسیله نقلیه متخلف توقیف و بیش از ۲۰ خرده فروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام دستگیری ۲۵ سارق و کشف ۴۷ فقره سرقت را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: از ابتدای سالجاری تا امروز کشفیات سرقت ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 3968259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها