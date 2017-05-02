۵۵۰۰ میلیارد ریال پروژه برقی در شیراز اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی توزیع برق شیراز، جلال زراعتپیشه، در تشریح بخشی از اقدامات دولت تدبیر و امید در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت برق شیراز، گفت: پروژههای اجرا شده در ۴ سال گذشته در زمینههای توسعه شبکههای برقرسانی شهری و روستایی، ایجاد پستهای زمینی، نصب دستگاههای اندازهگیری، احداث شبکههای روشنایی معابر، نصب دستگاههای ریکلوزر هوایی، احداث ساختمانهای اداری، احداث و اصلاح خطوط ۲۰ کیلوولت و ایمنسازی شبکههای توزیع بوده است .
وی افزود: توسعه شبکههای برقرسانی با هدف تامین برق ۷۹ هزار مشترک جدید شهری با یک هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال اعتبار، توسعه شبکههای برق روستایی با هدف تامین برق بیش از ۱۸ هزار مشترک روستایی جدید با حدود ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار و نصب ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه لوازم اندازهگیری با اعتبار ۴۴۱ میلیارد ریال، احداث ۲۵۸ پست زمینی توزیع برق با اعتباری حدود ۴۲۹ میلیارد ریال بخشی از این پروژهها بوده است .
زراعتپیشه گفت: ایجاد ۱۹۳ نقطه مانوری با نصب سکسیونر گازی هوایی با اعتباری حدود ۲۴ میلیارد ریال و نصب ۲۲ دستگاه ریکلوزر هوایی با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی با صرف هزینه قریب به ۹ میلیارد ریال، ایجاد ۸۷ نقطه مانوری با نصب سکسیونر گازی موتوردار هوایی با اعتباری حدود ۲۴ میلیارد ریال، احداث و اصلاح خطوط ۲۰ کیلوولت یکمداره و دو مداره به طول ۳۱۰کیلومتر با صرف ۲۵۲ میلیارد ریال اعتبار ، نیز بخش دیگری از پروژههای اجرایی شده در جغرافیای تحت مدیریت توزیع برق شیراز است .
مدیرعامل توزیع برق شیراز، گفت: اصلاح و بهینهسازی شبکههای توزیع برق با اعتباری بالغ بر ۱۹۳ میلیارد ریال، ایمنسازی شبکههای توزیع با اعتبار ۵۴ میلیارد ریال و اصلاح و رفع عیب فیدر های بحرانی فشار متوسط به روش خط گرم و سرد با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه و پیشگیری از وقوع بحران با اعتباری بالغ بر ۹۵ میلیارد ریال و احداث شبکه روشنایی معابر با اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیارد ریال، از دیگر اقداماتی است که اجرایی شده است .
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر براساس نیاز و افزایش کیفیت کار توسط پیمانکاران با هماهنگی سازمان فنی و حرفهای نسبت به ثبت نام، آموزش و ارائه کارت مهارت (گواهینامه معتبر فن ورز هوایی) به ۲۴۸۰ نفر از جوانان متقاضی کار در مجموعه صنعت برق اقدام کردهایم و با الزام پیمانکاران در استفاده از این نیروهای آموزش دیده موجبات افزایش بهره وری و ایمنی فراهم شده بطوری که این شرکت نیروی مناطق جنوب کشور را با این گروه متخصصین نیز تامین کرده است .
زراعت پیشه در ادامه گفت: خاموشی از ۶۵۱ دقیقه در سال به ازای هر مشترک در سال ۹۲ به ۲۶۲ دقیقه در سال به ازای هر مشترک در سال ۹۵ کاهش یافته و با استفاده از فناوریهای خط گرم و افزایش اعتبار ۱.۵ میلیاردی از سال ۹۲ به ۴ میلیاردی در سال ۹۵، قدرت مانور بر روی خطوط به منظور کاهش خاموشی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و همچنین مدت انتظار ۱۴ ماهه اجرای طرحهای نیرورسانی در مناطق روستایی در سال ۹۲ به ۳ ماه در سال ۹۵ کاهش یافته است .
وی افزود: از یک سو عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خود نگهدار به منظور ایمنی بیشتر فنی، افزایش پایداری و جلوگیری از سرقت شبکه در تمام حوزههای تحت پوشش شرکت به میزان ۹۹.۵ درصد انجام شده و از دیگر سو به منظور یکپارچه سازی و بینیازی متقاضی به ارتباط مستقیم با واحدهای طراحی، سایت طراحی متمرکز اجرا شده است .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای مختلف در این شرکت، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصاد مقاومتی بوده و در حوزههای کمی و کیفی زمینه ارتقاء شاخصهای مختلف را فراهم کرده است .
مدیرعامل توزیع برق شیراز، این شرکت را یکی از موفقترین شرکتهای اجرایی در زمینه ارتباط با دانشگاه و اجرای برنامههای پژوهشی و تحقیقاتی ارزیابی و اضافه کرد: با راهاندازی دفتر تحقیقات در دانشگاه شیراز و متمرکز کردن اعتبارات پژوهشی، اقدامات شاخصی انجام شده است که تا بحال از نتایج این همکاری۲۰ پروژه ارائه گردیده است .
زراعتپیشه همچنین از تلاش برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و ایجاد نیروگاههای مقیاس کوچک، بهعنوان یکی از دستآوردهای مهم توزیع برق شیراز یاد و خاطر نشان کرد: طی ۴ سال گذشته، سه مولد انرژی مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
