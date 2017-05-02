اردوغان مجددا کردهای سوریه را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: ترکیه به گروههای کُردی اجازه نخواهد داد که اهدافشان را در شمال سوریه محقق کنند.

وی افزود که عملیات احتمالی ارتش ترکیه در منبج و الرقه را چهارشنبه(فردا) با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مورد رایزنی قرار خواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: امیدواریم که نشست ما در مسکو نتیجه مثبت به دنبال داشته باشد و ما گامهای اولیه را برای برقراری امنیت و صلح در سوریه و عراق خواهیم برداشت.

اردوغان در ادامه به سراغ اروپا رفت و افزود: اروپا از سازمان های گولن و پ ک ک انواع حمایت ها را به عمل می آورد تا راه را در برابر ترکیه که قدرتش در حال افزایش است، ببندد. ترکیه در صورتی که فصول جدیدی از گفتگو با اتحادیه اروپا شروع نشود با این اتحادیه وداع خواهد کرد.

وی بیان کرد: ناتو به زودی نشستی برگزار خواهد کرد و از ترکیه می خواهد که حالت فوق العاده را لغو کند و من به آنها می گویم که نخست خودتان را دریابید چرا آن را در فرانسه لغو نمی کنید؟