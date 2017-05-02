۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۰۳

رقابت شطرنج قهرمانی جوانان آسیا در شیراز آغاز شد

شیراز - رقابت شطرنج قهرمانی جوانان آسیا در سالن شهید آیت الله دستغیب شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابت ها ۷۵ شطرنج باز از کشورهای ایران، هندوستان، ویتنام، سوریه، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان و تاجیکستان حضور دارند.
این رقابت ها روز بیست و دوم اردیبهشت ماه جاری با تعیین نفرات برتر در شیراز پایان می یابد.

