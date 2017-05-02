وزیر خارجه بلژیک: با ممنوعیت فروش سلاح به عربستان موافقیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «دیدیه ریندرز» وزیر خارجه بلژیک در برابر مجلس نمایندگان این کشور پس از رای این کشور به عضویت عربستان در کمیته امور زنان سازمان ملل عذرخواهی کرد و از حمایت کشورش از حقوق بشر و برابری زن و مرد خبر داد.

وی از فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: بلژیک طرح ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را تأیید می کند و با آن موافق است تا بلژیک به مثالی برای دیگر کشورهای اروپایی تبدیل شود.

وزیر خارجه بلژیک همچنین ادامه داد: تا زمانی که ماهیت روابط میان بلژیک و عربستان سعودی مشخص نشود، دولت از فدرال ها در گسترش روابط با ریاض حمایت نمی کند.

وزیر خارجه بلژیک در این خصوص گفت: آماده انجام هرگونه مناظره برای روشن شدن ابعاد مختلف روابط با ریاض هستیم.

شایان ذکر است که «چارلز میشل» نخست وزیر بلژیک قبلا ضمن ابراز پشیمانی و تاسف از رای کشورش به عضویت عربستان سعودی در کمیته سازمان ملل در حقوق زنان، گفته بود: «اگر دوباره امکان داشت و اگر ما فرصت می‌یافتیم درباره آن در سطح دولت بحث و گفتگو کنیم، من حتما می‌گفتم که ما موافق این مساله نیستیم.»

وی در ادامه از موافقت و رای مثبت بلژیک به عضویت عربستان سعودی در کمیته سازمان ملل در حقوق زنان ابراز تاسف و پشیمانی کرد.

میشل افزود دیپلماتی که به نمایندگی از بلژیک در سازمان ملل حضور داشت، به درستی با دولت در بروکسل رایزنی نکرده بود و مجبور به تصمیمی شتاب‌زده شد.

انتخاب عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مقام زن نزد سازمان ملل متحد انتقادهایی را در میان گروه‌های حقوق بشری برانگیخته است.

یک گروه دیده‌بان حقوق بشر موسوم به «دیده‌بان سازمان ملل» (UN Watch) از عضویت عربستان سعودی در «کمیته برابری جنسیت سازمان ملل» به شدت انتقاد کرده و این اقدام را با توجه به تبعیض آشکار این کشور علیه زنان، احمقانه و مضحک دانسته است.