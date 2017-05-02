به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در پی انتشار گزارشی در این خبرگزاری، روابط عمومی شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران توضیحی به این شرح ارسال کرده است:

پیرو درج خبری با عنوان «بی، آر، تی از جاده مخصوص به کرج می رسد» مورخ ۹۶.۲.۶ در آن خبرگزاری، روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران لازم می داند به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی را در این زمینه ارائه دهد.

هر چند توجه و تمرکز بر موضوع شهرهای حاشیه تهران از جمله استان البرز که هر روز بر جمعیت آن افزوده می‌شود به عنوان یک مسئله شهری قابل توجه است اما بی شک؛ داشتن هر نوع نگاه سطحی به طرح ها و پروژه هایی که در خصوص این شهر و سایر شهرهای حاشیه تهران اجرا می‌شود می تواند منجر به خدشه دار شدن مزیت و برتری های ناشی از اجرای این قبیل طرح ها شود که کارشناسان برجسته بر آن مهر تایید زده اند.

پیاده سازی پروژه شرهسازی ریل پایه از جمله این طرح است که دست اندرکاران اجرای آن در کشور اقدام کرده اند.

مزایا و ویژگی های مطلوب پیش روی این طرح به حدی است که اکثر کشورهای توسعه یافته در سالهای بسیار دور نسبت به اجرای این سیستم به منظور حل مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگی همچون پاریس، لندن و برلین و ... اقدام کرده اند و امروزه شاهد نتایج مطلوب آن هستند.

دست اندرکاران ریلی کشور نیز با مطالعه و بررسی این تجارب و مد نظر قرار دادن شرایط کشور با بومی سازی این طرح نسبت به اجرای آن اقدام کرده و برآوردهای حاصله در این بازه زمانی بر موفقیت این طرح اذعان دارد اما این که برخی تفکرت نشأت گرفته از منافع شخصی سبب شده تا ایده عجیب شهرسازی یل پایه شکست خورده تلقی شود نه تنها به نوعی فدا کردن منافع ملی است بلکه از نبود اشراف کافی این افراد به مزایا و محاسن این طرح ناشی می‌شود.

از سوی دیگر مد نظر قرار دادن مزیت های حوزه ریلی نسبت به سایر شقوق حمل و نقلی از جمله جاده ای، تصویر واضحی از ایمنی و صرفه اقتصادی این ابزار حمل و نقلی دارد چرا که طبق مستندات میزان سوخت مصرفی در حوزه ریلی یک هفتم جاده و میزان ایمنی آن به نسبت جاده یک به ۱۸ هزار در سال است.

طبق آمار از سال ۸۴ تا ۹۳ طی ۱۰ سال تمام، در تصادفات جاده ای ۲۱۹ هزار و ۱۷۲ تن کشته شدند که این عدد، آمار بالایی به شمار می رود چرا که تعداد کشته شدگان در ۸ سال جنگ تحمیلی با تعداد کشته های ده ساله تصادفات جاده ای تقریبا برابری می کند.

با این تفاسیر و با توجه به اعتقاد کارشناسان زبده حمل و نقلی؛ چهارخطه کردن مسیر ریلی از ایستگاه راه آهن تهران تا ایستگاه نیک پسندی و سه خطه کردن ادامه مسیر از ایستگاه نیک پسندی تا شهر کرج، هشتگرد و قزوین کاهش تردد خودرو در مسیر پرتردد تهران- کرج، کاهش قابل توجه مصرف سوخت و تولید آلاینده های زیست محیطی را به همراه داشته و با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از کارخانجات صنعتی در این مسیر فعال هستدن لذا اقدام متولیان ریلی در عملی شدن این طرح علاوه بر ایمنی، حفظ محیط زیست را به ارمغان آورده است.

البته شایان ذکر است که راه اندازه قطارهای حومه ای این محور به استناد متخصصان منجر به حذف ۱۱۷ هزار خودرو از این مسیر شده که علاوه بر تسهیل ترافیک، کاهش آلودگی هوا را به همراه داشته است که این مهم نیز خود برگ زرین دیگری در کارنامه این پروژه ملی است.