تلاش برای حذف بیماری هاری در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غلامی عصر سه شنبه در کمیته کشوری حذف هاری در انستیتوپاستور شمال کشور در آمل با بیان اینکه هزینه واکسیناسیون هاری بیشتر از واکسیناسیون سایر بیماری ها است افزود: سالانه هزینه زیادی برای هاری در جهان و کشور ایران صورت می گیرد.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران با اشاره به برگزاری کارگاه بین الملی کنترل هاری که مهر ماه در آمل برگزار می شود، بیان کرد: این کارگاه با کمک انستیتو پاستور فرانسه و دانشگاه لوزان سوییس برگزار خواهد شد.

وی هدف برگزاری این کارگاه را سرمایه گذاری برای اموزش و حمایت از فعالیت هایی که در جهت ریشه کنی هاری دانست و خاطر نشان کرد: سازمان جهانی بهداشت و فائو برای ریشه کنی هاری همکاری های لازم را انجام می دهند .

غلامی با بیان اینکه تلاش ما در راستای حذف بیماری هاری در ایران این است تا شبکه تحت منطقه ای برای این امر تشکیل و کشورهای همسایه نیز برای این امر به کمک رسانی دعوت شوند، ادامه داد: این درخواست در اجلاس آذرماه در ژنو ارائه شد و درخواست کردیم تا برای مشاهده توانایی های ایران به این کشور سفر کنند.

وی در راستای اقدامات انجام شده در حذف بیماری هاری در امل مورد اقبال قرار گرفت و میزبانی آمل برای کارگاه بین المللی هاری نیز از سوی انتستیتوپاستور پاریس انتخاب شد که این کارگاه راه را برای ایجاد شبکه منطقه ای مبارزه با هاری هموار می کند.