بیشترین گزش ناشی از سگ در گلستان رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شیرزادی عصر سه شنبه در کمیته کشوری حذف هاری در انستیتوپاستور شمال کشور در آمل با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد مرگ بر اثر هاری در آفریقا و آسیا رخ می دهد، ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی معتقد است هاری در تمام دنیا وجود دارد و این گونه نیست که فقط به منطقه خاصی تعلق داشته باشد.

رئیس اداره بیماری های مشترک انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه بیشتر مرگ و میر در جمعیت های فقیر صورت می گیرد که به این دلیل مرگ های ناشی از هاری گزارش نمی شود، افزود: به جز سگ ها، خفاش ها هم هاری منتقل می کنند که خفاش ها عامل انتقال عفونت هاری هستند.

وی با اشاره به اینکه به تازگی از سوی نهادهای بهداشتی ۱۰ حقیقت درباره هاری ارائه شد، گفت: سازمان بهداشت جهانی با سایر ارگان ها برای ارتقای آگاهی جامعه تلاش می کند تا ابتدا صاحبان سگ ها آموزش ببینند.

شیرزادی آموزش بین بخشی برای کنترل هاری را مهم دانست و افزود: واکسیناسیون بعد از گزش باعث پیشگیری می شود اما هیچ گاه واکسیناسیون باعث حذف هاری نمی شود.

وی با بیان اینکه بیشترین گزش ناشی از سگ در استان گلستان رخ می دهد، خاطر نشان کرد: در سرشماری های جمعیتی پرسشنامه ای برای شناسایی سگ های موجود در این استان توزیع شد که نشان داد از هر هزار نفر جمعیت روستایی و شهری در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر این استان ۵۵ سگ صاحب دارد که با توجه به این مهم ۵۰هزار و ۴۴۹ قلاده سگ ثبت شده است.

شیرزادی با اشاره به اینکه ۱۷ درصد سگ های شناسایی شده در گلستان شناسنامه داشتند، بیان کرد: ۸۰ درصد سگ گزیدگی در کشور توسط سگ های صاحب دار رخ می دهد که گزش توسط سگ های صاحب دار معنادار بوده و به این افراد باید توجه زیادی شود.