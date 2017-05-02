سیل به زیرسازی و روسازی راه های ارتباطی هشترود خسارت زد

علیرضا اوشال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیل اخیر حدود ۲۵۰ میلیون ریال به ابنیه های فنی و زیرسازی و روسازی راه های روستائی شهرستان خسارت وارد کرده است.

اوشال در ادامه افزود: بارش باران همراه با سیل موجب از بین رفتن زیرسازی و روسازی راه های روستائی و شانه راه های فرعی شده است.

وی ادامه داد: پل های راه عبوری روستاهای سیف الدین رود و آغجه رود سال گذشته در اثر سیل شدید به کلی تخریب شده بود تا تامین اعتبار برای بازسازی آنها یک راه عبوری موقت ایجاد کرده بودیم که در اثر سیل اخیر امسال نیز تخریب شد.

اوشال اظهار داشت: با توجه به تخریب راه روستای سیف الدین رود و آغجه رود، عبور و مرور وسائط نقلیه برای اهالی محترم این روستاهها با مشکل مواجه شده که برای رفع این مشکل سریعا توسط راهداران زحمتگش و خدوم با دستگاههای نگهداری شهرستان راه عبور موقت ایجاد نموده ایم.

وی گفت: ماشین الات اداره در راه های روستایی سیل زده مشغول لایه روبی و تسطیح راه های روستائی هستند.