توسعه یک کشور در گرو تلاش بی وقفه کارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید عصر سه شنبه در مراسم روز کارگر که در کارخانه تولید قطعات خودرو برگزار شده بود افزود : کارگران با تلاش خود زمینه آسایش جامعه را فراهم میکنند و زحمات این قشر زحمتکش بر هیچکس پوشیده نیست.
وی افزود : کارگران و صنعتگران بازوان توانمند حرکت هر جامعهای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند.
مستفید افزود : باید از مزیتهای بومی روستاها در راستای اشتغالزایی استفاده کنیم و بتوانیم ظرفیتهای آنها را فعال کنیم.
وی گفت : با هرسرمایه گذار داخلی و خارجی که بتواند در شهرک صنعتی پروفسور هشترودی و ناحیه صنعتی فجرهشترود سرمایه گذاری کندآماده عقد قرار داد هستیم.
مستفید گفت : هم اکنون تمام امکانات در این شهرک ها مهیا است .
تحقق اقتصاد مقاومتی برعهده کارگران است
حجت الاسلام علی رحیمی امام جمعه هشترود نیز افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی برعهده کارگران است و زحمات و تلاش آنها در امر مهم خودکفایی و تولید اهمیت فراوانی دارد.
وی تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی را جهاد امروز همه مدیران و مسئولان دانست و افزود : کارگران مهمترین عامل در تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه تولید و اشتغال مدنظر مقام معظم رهبری هستند.
وی احترام و تکریم این قشر را وظیفه انسانی و دینی هر انسان برشمرد.
