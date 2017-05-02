اهدای جایزه‌ «برکت» به طرح منتخب جشنواره‌ فن‌ آفرینی شیخ بهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، این بنیاد در راستای ارتقای توانمندی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروهها و واحدهای کسب و کار مستعد فعالیت در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با برپایی غرفهی «نشا» (نقطهی شروع اتصال) در سیزدهمین جشنوارهی ملی فنآفرینی شیخ بهایی اصفهان، نسبت به شناسایی شرکتها و صاحبان ایدههای نوآورانه که قابلیت شروع کسب و کار در قالب مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت را دارند، مبادرت نمود.
در همین زمینه صاحبان ۳۶ طرح از بین ۸۹ طرح منتخب جشنواره، با حضور در غرفهی بنیاد برکت، با گروههای کارشناسی بنیاد برای اجرای فرآیند مشارکت مذاکره کردند. صاحبان دهها طرح و ایدهی دیگر هم با مراجعه به غرفهی بنیاد برکت و مؤسسهی دانشبنیان برکت، با نحوهی مشارکت برای اجرای طرحها و ایدههای خلاقانهی منطبق با اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان آشنا شدند.
به گفته مسئولان بنیاد برکت، حدود ۲۱ مورد از مذاکرات انجام شده به توافقات اولیه رسیده است که مذاکرات تکمیلی برای اجرایی نهایی آنها در آیندهی نزدیک پی گرفته خواهد شد. علاوه بر این ۲۱ طرح، طرحهای دیگری هم برای برای مشارکت به زیرمجموعههای بنیاد برکت یا سازمانها و مؤسسههای همکار این بنیاد معرفی شدند.
در بخش مسابقهای این جشنواره نیز، بنیاد برکت با طراحی «جایزهی برکت» به منظور حمایت انگیزشی از ایدهپردازان، پس از بررسی طرحهای پیشنهادی، طرح «تولید پودر سوپر جاذب نانویی برای مصارف کشاورزی» ارایه شده توسط آقای محمد جواد خدابخشی از شهرستان کنگاور استان کرمانشاه را انتخاب و «جایزهی برکت» به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال توسط نمایندهی بنیاد برکت در مراسم اختتامیهی جشنواره به ایشان اهدا شد.
علاوه بر این جایزهای نیز به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از سوی مؤسسهی دانشبنیاد برکت به شرکت مهندسی تحولآفرین برنا برای ارایهی طرح «بیمه مبتنی بر مصرف هوشمند» اعطا شد.
