روسيه از تحريم ايران حمايت نخواهد كرد / مدركي براي اثبات انحراف برنامه هسته اي ايران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس و ريانووستي،لاوروف روز شنبه اظهار داشت كه مسكو با تلاش براي استفاده از شوراي امنيت براي مجازات ايران مقابله خواهد كرد. وي ايران را به همكاري كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي فرا خواند.

وي كه با خبرگزاري كويت گفتگو مي كرد، خاطرنشان كرد: "ما از تلاش براي استفاده از شوراي امنيت براي مجازات ايران و يا استفاده از برنامه هسته اي ايران براي پيشبرد ايده سرنگوني نظام سياسي در اين كشور حمايت نخواهيم كرد و با آن مقابله نيز مي كنيم".

وزير امور خارجه روسيه با جدي توصيف كردن مشكل تهديد گسترش سلاح هسته اي در جهان گفت :"از اين رو ما معتقديم كه طرف ايراني بايد واكنشي به پيشنهادهاي سازنده اي كه ارائه شده بودند، نشان داده و به طور كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي رفع تمام سؤالات موجود همكاري كند".

وي خاطر نشان نمود كه هيچ مدركي براي اثبات وجود برنامه هسته اي نظامي در ايران وجود ندارد.

لاوروف افزود:"سوء ظن و سؤالاتي موجود هستند كه تا كنون به آنها پاسخ داده نشده است. ايران زماني طولاني، حدود 20 سال برنامه هسته اي خود را بدون گزارش درباره تمام عناصر آن به آژانس بين المللي انرژي اتمي اجرا مي كرد. از آن زماني كه اين مطلب آشكار شد، آژانس بين المللي كار سازنده خود در ايران را آغاز نمود. تعداد بازرسيها از جمله بازرسي هاي ناگهاني از ايران بي سابقه بود و اكنون آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ اساسي ندارد كه تاييد كند در برنامه هسته اي ايران مؤلفه هاي نظامي وجود دارد".

علاوه بر اي،ن به گفته وزير امور خارجه روسيه، در آژانس بين المللي انرژي اتمي چند سؤال جدي وجود دارند كه آژانس در نتيجه بازرسي هاي خود آنها را تنظيم نموده و مذاكره كنندگان ايراني وعده داده اند كه به آنها پاسخ دهند.

لاوروف تصريح كرد:"ما مصرانه همكاران ايراني خود را فرا مي خوانيم كه هر چه سريعتر پاسخ به اين سؤالات را ارائه دهند، به ويژه اينكه ايراني هاوعده داده اند به بسياري از اين ابهامها پاسخ مشروح دهند".

وي تاكيد نمود كه سوء ظن داشتن، "به معناي اين نيست كه مي توان تاييد كرد تهديدي براي صلح و امنيت(از جانب برنامه هسته اي صلح آميز ايران) وجود دارد".

به گفته وي، "تنها تهديدي مي تواند اساسي براي اعمال تحريم باشد كه تهديد براي صلح و امنيت باشد. از اين رو ما همانند سابق به ضرورت تكيه بر مهارت و تخصص ارزيابي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، حمايت كامل از مدير كل و بازرسين آژانس در مسيري كه آنان پيش مي روند، يقين داريم. قطعنامه شوراي امنيت كه در ماه جولاي تصويب شد نيز دقيقاً به همين منظور بود".

به گزارش مهر، لاوروف تاكيد نمود:"اقداماتي كه مي تواند در اين مسير تاثير گذار باشد، مي توان بررسي نمود. آنها مي توانند متفاوت باشند، اما ما اكيداً پايبند به درك مطلق و درستي هستيم كه در شوراي امنيت و در گروه شش(روسيه، آمريكا، چين، فرانسه، انگليس، آلمان) بدان دست يافتيم مبني بر اين كه هر تدبيري براي تاثير گذاري بر ايران، بايد انگيزه بخش تدارك شرايط لازم براي مذاكرات باشد".