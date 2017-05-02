نصب پوستر تبلیغاتی با ابعادبیشتر از ۱۰۰ در ۷۰سانتی متر ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کاظم نظری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نصب پوستر و تبلیغات تنها در مکانهایی که مشخص می شود بادی انجام شود.

وی بیان داشت: شهرداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی، محلهای مناسبی را برای الصاق ویا ارائه آثار تبلیغاتی تعیین کنند.

نظری تصریح کرد: مدت فعالیت تبلیغاتی برای همه نامزدها یکسان است و زمان تبلیغات هشت روز قبل از رآی گیری آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ آرا ادامه دارد.

وی افزود: در مطبوعات ونشریات نیز انتشار مطالب باید به گو نه ای باشد که فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی وجود داشته باشد.