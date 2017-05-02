هزینه روی کارآمدن دولت های نالایق را مردم می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در همایش حامیان «دولت مردم» گفت: امروز متعلق به همه اقشار جامعه است، این روز را به معلمان و کارگران تبریک می گویم.

وی با خیرمقدم به جانبازان حاضر در همایش گفت: اینها سالهای سال در بستر خوابیدند تا ما ایستاده باشیم.

قالیباف ادامه داد: در ۲۹ اردیبهشت این ملت عزیز تصمیم خواهد گرفت و سکان مدیریت اجرایی کشور را مشخص خواهد کرد از این رو لازم می دانم نکاتی را عرض کنم.

وی افزود: ما واقعیت های تلخ و شیرین زیادی را این روزها دیدیم، واقعیت های شیرین ما این است که کشور ما قدرتمند است. این را همه ملت و متخصصان می دانند؛ در حوزه نفت و گاز فقط رتبه اول جهان را داریم. در حوزه منابع انسانی امروز جز جوان ترین کشورهای دنیا هستیم درحالی که بسیاری از کشورها بحران نیروی انسانی دارند.

قالیباف ادامه داد: امروز مهندسین فارغ التحصیل ما با کشورهای صنعتی و پیشرفته رقابت می کنند، از بعد جغرافیایی در کشوری هستیم که اختلاف دمای زمستان و تابستان ما بین ۳۰ درجه است.

کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: اگر ریزگردها بگذارند مردم در کشور زندگی خوبی خواهند داشت. دوستان اهل کشاورزی ما مطلع هستند که دو محصول خرما و گردو از دو اقلیم مختلف برخوردار است، اینها قوت کشور ماست ولی وقتی این ظرفیت ها به درستی استفاده نمی شود و دولتهای نالایق مثل قاجار روی کار آمدند، اشرافی گری و تنبلی و دوری از مردم مجموعه روند این دوره می شود؛ مردم هزینه آن را می دهند، مردمی که هزینه آن را با انقلاب مشروطه دادند تا به ناکارامدی ها پایان دهند.

وی افزود: وقتی مردم از صحنه خارج شدند نتیجه آن رژیم پهلوی شد که سرباز بی چون و چرای غرب شد و هزینه آن را ملت داد، امام محرومان این مردم بزرگ الهی آمد و خدا رابطه او را با مردم مستحکم کرد تا انقلاب مردم اتفاق افتاد.

کاندیدای ریاست جمهوری گفت: در یکی از بازدیدهایم در مناطق محروم با کودکی به نام علی آشنا شدم که تلاش می کرد تا کمک های عمومی را به خانواده های محروم آن منطقه برساند، سرنوشت من و علی در یک جا مشترک بوده آن هم در نداری، زحمت و کار.

وی گفت: انقلاب به رهبری امام، همت مردم و خون شهدا این فرصت را فراهم کرد تا قالیبافی که در سن 15 سالگی طعم فقر را چشیده بود امروز می تواند مدعی شود که خدمتگزار مردم است، این فرصت را انقلاب به ما داد، اما غصه ما اینجاست که چرا جوانان ما امروز امیدی به آینده ندارند حل این مشکل جز با خروج 4 درصدی ها از امور کشور امکان پذیر نیست. این اقلیت 4 درصدی با تاثیر خود در اداره کشور حتی با اثرگذاری در قانون شکنی، دور زدن قانون و قانون گذاری فرصت های برابر را از جامعه گرفته و کشور را به طبقات برخوردار و غیر برخوردار تبدیل می کنند.

قالیباف تصریح کرد: همان کسانی که در موقع حرف زدن با مردم از تحول صد روزه در اقتصاد گفتند اما بعد از 4 سال مسئولیت می گویند چه کسی گفته وعده صد روزه، اما حرف ما این است که مردم نه صبر ایوب دارند نه عمر نوح.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: تجار و تولیدکنندگان ما که جزو ۹۶درصد زحمتکش جامعه‌اند، ورشکست شده‌اند اما وارداتچی‌ها و دلال‌های ۴درصدی هرروز برخوردارتر می‌شوند.

وی گفت: دولت مردم در کنار شما و برای شما می تواند دست در دست شما مشکلات کشور را حل کند باید به دارایی های خودمان تکیه کنیم، به شما مژده می دهم با برگشتن مردم به امور کشور زنگ های کارخانه ها به صدا در آمده و زمین ها کشاورزی ما پر برکت تر از همیشه و مردم با خیال راحت تولید خود را انجام می دهند تا شور و نشاط و فعالیت به کشور ما برگردد و در آینده ای نه چندان دور کالاهای ما در بازارهای منطقه ای دیده شود همانطور که قدرت دفاعی بالایی داریم قدرت اقتصادی بالایی هم داشته باشیم.