۴۴ درصد معتادان فارس بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: معتادان ۱۷ تا ۲۰ سال ۹ درصد، ۲۰ تا ۳۰ سال ۴۴ درصد، ۳۰ تا ۴۰ سال ۳۳ درصد، ۴۰ تا ۵۰ سال۱۰ درصد و ۵۰ تا ۶۵ سال را ۴ درصد از جمعیت معتادین را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: به غیر مباحث پیش گیرانه، موضوع درمان نیز مطرح است که در این راستا اولین بیمارستان تخصصی ترک اعتیاد جنوب کشور با ظرفیت ۳۵ تخت راه اندازی می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس تصریح کرد: طرح ویژه ساماندهی معتادان حاد و پرخطر از سال گذشته آغاز و تاکنون ۱ هزار و ۱۶۸ نفر در مراکز پذیرش شدند که ۷۰ نفر از آنها زن هستند.

وی یادآور شد: تعداد ۵۶۵ نفر در کمپ های ترک اعتیاد و تعداد ۶۰۳ نفر در مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ شیراز تحت درمان قرار گرفتند.

ابراهیمی در خصوص وضعیت زنان معتاد نیز گفت: ۳ کمپ ترک اعتیاد برای خانم ها در نظر گرفته شده که تحت برنامه‌های درمانی و آموزشی هستند که علاوه براین پس از خروج از کمپ ها تحت مراقبت هم قرار می گیرند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس یادآور شد: در فارس ۱۰۵ کمپ ۶۰ نفری، جمعا ۶ هزار نفر ظرفیت برای پذیرش معتادان وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت کمپ سلامی نیز گفت: ظرفیت کمپ سلامی به ۵۰۰ نفر افزایش یافته و یک میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان اعتبار مالی برای درمان معتادان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین شده است.

دبیر شورای مبازه با مواد مخدر استان فارس تاکید کرد: برای ۳۶۴ نفر معتاد بهبود یافته نیز اشتغال در بخش های گوناگون ایجاد شده است.