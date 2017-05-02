یونسکو با صدور قطعنامه ای «قدس» را اشغالی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) قطعنامه ای درباره قدس تصویب کرد.

در همین راستا، یونسکو در جلسه امروز خود درباره مسجد الاقصی با ۲۲ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف قطعنامه ای تصویب کرد مبنی بر اینکه قدس اشغالی است و رژیم صهیونیستی نیز بر قدس حاکمیت ندارد.

این قطعنامه با وجود مخالفت آمریکا و ۹ کشور دیگر تصویب شد.

پیش از این یک رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: کشورهای عربی و تشکیلات خودگردان با حذف نام مسجد الاقصی از قعطنامه ای که قرار است روز سه شنبه از سوی یونسکو صادر شود موافقت کرده اند و متن قطعنامه، قدس را متعلق به ادیان الهی سه گانه می داند.

قرار بود امروز سه شنبه برابر با دوم ماه مه جاری درباره موضوع قدس قعطنامه ای صادر شود. قطعنامه قبلی هر گونه ارتباط میان یهودیت و دیوار براق رد شده بود که این موضوع خشم رژیم صهیونیستی را به دنبال داشت.

هارتص اعلام کرده بود که اعراب و فلسطینی ها، امتیازات زیادی داده اند که در راس آن عدم پرداختن به مسجد الاقصی است.

در قطعنامه جدید قدس متعلق به ادیان توحیدی سه گانه اسلام، یهودیت و مسیحت است اما این قطعنامه همچنان اسرائیل را یک «طرف اشغالگر» در همه آنچه مربوط به قدس است، توصیف می‌کند و انضمام قدس اشغالی به اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.