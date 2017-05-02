به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، انتفاضه اسرای فلسطینی اعتصاب کننده از غذا در زندان های رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، اعتصاب غذای سراسری اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی شانزدهمین روز خود را پشت سر گذاشت و نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی برای رسیدن به حقوق و خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند.

همچنین «سلیم الحص» نخست وزیر اسبق لبنان در حمایت از اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا، امروز اعتصاب غذا کرد.

این در حالی است که در روز چهارشنبه راهپیمایی بزرگی در میدان «نلسون ماندلا» رام الله در حمایت از اسرای فلسطینی در اعتصاب کرامت و آزادی برگزار می‌شود.

از سوی دیگر صبح امروز «مازن محمد المغربی» اسیر آزادشده فلسطینی که در همبستگی با اسرای اعتصاب کننده غذا، او هم اعتصاب غذا کرده بود، به شهادت رسید.

به علاوه امروز سه شنبه در مناطق شمالی نوار غزه راهپیمایی های گسترده ای از سوی همه گروه های فلسطینی در حمایت از اسرای اعتصاب کننده از غذا برگزار شد.

حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی از روز ۱۷ آوریل به مناسبت روز اسیر فلسطینی در زندان های اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده اند.

۷۰۰۰ فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر هستند: ۳۳۰ نفر از اسرا ساکن نوار غزه، ۶۸۰ نفر ساکن قدس و فلسطین اشغالی ۱۹۴۸، ۶۰۰۰ اسیر ساکن کرانه باختری، ۳۴ اسیر از کشورهای مختلف عربی و ۲ اسیر از بلندی های اشغالی جولان هستند.

پیشتر «عیسی قراقع» رئیس کمیته امور اسیران فلسطینی خواستار کمک های بین المللی به اسرای فلسطینی اعتصاب کننده از غذا شد.