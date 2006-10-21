  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۹

مرحله جديد واگذاري سهام عدالت از 6 آبان ‌ماه آغاز مي‌شود

وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اطلاعيه‌اي آغاز رسمي واگذاري سهام عدالت در سطح كشور را از ششم آبان ماه سال جاري اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطلاعيه با بيان اين كه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب آغازگر فصل نويني در اقتصاد كشور بوده است، از اجراي طرح سهام عدالت به عنوان تحقق بخشي از اين ابلاغ سرنوشت ساز ياد شده است.

در اين اطلاعيه كه با امضاي داوود دانش‌جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي منتشر شده، تصريح شده است: مايه خشنودي است به اطلاع برسانيم كه در راستاي تحقق آرمان‌هاي عدالت محورانه نظام جمهوري اسلامي‌ايران و در جهت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي فرآيند اعطاي سهام عدالت به اقشار كم درآمد و نيازمند جامعه به شكل رسمي‌ و در سطح ملي آغاز شد.

بنابراين اطلاعيه، با همت و تلاش همكاران مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و مساعدت و همكاري دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط، مرحله اول طرح واگذاري سهام عدالت با شناسايي اعضاي خانواده‌هاي كم درآمد و نيازمند سراسر كشور، تشكيل بانك اطلاعاتي گسترده حاوي مشخصات و شماره ملي براي افراد واجد شرايط و آماده‌سازي سهام قابل واگذاري شركت‌هاي دولتي به انجام رسيد.

همچنين از روز 6 آبان‌ماه امسال، فرآيند واگذاري سهام عدالت به بيش از چهار ميليون و 600 هزار نفر از اقشار مشمول طرح و با تحويل اسناد مربوط به واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني متشكل از 336 تعاوني شهرستاني جهت واگذاري به مشمولان آغاز مي شود.

کد مطلب 396834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها