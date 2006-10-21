در اين اطلاعيه كه با امضاي داوود دانشجعفري وزير امور اقتصادي و دارايي منتشر شده، تصريح شده است: مايه خشنودي است به اطلاع برسانيم كه در راستاي تحقق آرمانهاي عدالت محورانه نظام جمهوري اسلاميايران و در جهت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي فرآيند اعطاي سهام عدالت به اقشار كم درآمد و نيازمند جامعه به شكل رسمي و در سطح ملي آغاز شد.
بنابراين اطلاعيه، با همت و تلاش همكاران مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و مساعدت و همكاري دستگاهها و سازمانهاي ذيربط، مرحله اول طرح واگذاري سهام عدالت با شناسايي اعضاي خانوادههاي كم درآمد و نيازمند سراسر كشور، تشكيل بانك اطلاعاتي گسترده حاوي مشخصات و شماره ملي براي افراد واجد شرايط و آمادهسازي سهام قابل واگذاري شركتهاي دولتي به انجام رسيد.
همچنين از روز 6 آبانماه امسال، فرآيند واگذاري سهام عدالت به بيش از چهار ميليون و 600 هزار نفر از اقشار مشمول طرح و با تحويل اسناد مربوط به واگذاري سهام شركتهاي دولتي به 30 شركت سرمايهگذاري استاني متشكل از 336 تعاوني شهرستاني جهت واگذاري به مشمولان آغاز مي شود.
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