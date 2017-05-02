مراسم بزرگداشت روز معلم در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بعد از ظهر سه‌شنبه در این آیین گفت: تربیت انسان‌های خلاق و مسئولیت‌پذیر و مهارت‌های اجتماعی، همه دستاورد معلمان هنرمند است.

یونس خسروانی با بیان اینکه‌ موفقیت هر جامعه به نقش و جایگاه انسانی به ویژه آموزش و پرورش بستگی دارد، افزود: هر کشوری که به طور زیرساختی به سیستم آموزش و پرورش رسیدگی کند، حتما کشور موفقی خواهد بود چرا که نیروی انسانی توانمند و قوی را برای اداره کشورش پرورش خواهد داد.

وی، سیاست اصلی سازمان تامین اجتماعی را حفظ کرامت انسانی برشمرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش، هر دو برای حفظ کرامت انسان‌ها می‌کوشند و هدف نهایی خدمات تامین اجتماعی و آموزش‌های معلمان، در همین راستا است.

خسروانی ضمن تجلیل از حرکت زیبای مدیریت و کارمندان سازمان تامین اجتماعی دیر،به دلیل برگزاری مراسم هرساله گرامیداشت روز معلم اظهار داشت: در سال گذشته ۱۱۵ میلیارد ریال در زمینه‌های ازدواج، عائله مندی، بازنشستگی، سرپرست خانوار و حق بیمه بیکاری در تامین اجتماعی شهرستان دیر نقدینگی هزینه شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: در چارچوب این دولت کارها خوب و شایسته‌ای توسط این سازمان برای هم وطنان صورت گرفته است که سازمان تامین اجتماعی بوشهر، گل سرسبد خدمات دولت در این سال‌ها است.

معلمان شریف ترین قشر جامعه هستند

امام جمعه دیر نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته معلم، کار و کارگر و همچنین اعیاد شعبانیه، گفت: آینده درخشان ایران در گرو تعهد و حس وظیفه شناسی امروز معلمان است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی ضمن قدردانی از رئیس و کارکنان تامین اجتماعی شهرستان، اظهار داشت: معلمان شریف ترین قشر جامعه هستند که باید فرهنگ تجلیل از آنان در جامعه نهادینه شود.

وی با بیان اینکه نقش معلمان انسان سازی است، افزود: اگر قرار باشد در جامعه توسعه همه جانبه داشته باشیم این در گرو توسعه نیروی انسانی است که نقش معلمان و آموزش و پرورش را پر رنگ می‌سازد.

امام جمعه دیر گفت: برای معلمی که آموزگار نیکی‌ها است تمام جنبندگان روی زمین و موجودات زمین و هوا استغفار می کنند.

حسینی با بیان اینکه در کنار پرورش فکر و افزایش اطلاعات دانش آموزان، نحوه برخورد معلم، چگونگی مشارکت در فعالیت های اجتماعی و حتی لبخند معلم به یک دانش آموز می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روح و ذهن دانش آموزان داشته باشد، تصریح کرد: تهاجم فرهنگی از همه جوانب در کمین فرد فرد اجتماع است و آموزش و پرورش قدرتمند همراه با برنامه ریزی هدف‌دار می‌تواند فرهنگ مقابله با هر تهاجمی را به دانش آموزان آموزش داده و آینده جامعه را تامین کند.

معلمان در همه پیشرفت‌ها نقش دارند

رئیس تامین اجتماعی شعبه دیر نیز در این مراسم گفت: هویت بخشی دینی و انقلابی و عزتمندانه کار بزرگ معلمان است که در آینده نظام شکل گیری دینی و انقلابی و عزتمندانه ایجاد می کند.

عبدالله عباسی با بیان اینکه هرجا توسعه و پیشرفتی حاصل می شود، معلم در آن نقش داشته است، افزود:هم اکنون ۳۰ هزار نفر بیمه شده زیر پوشش خدمات بیمه ای تامین اجتماعی شهرستان قرار دارند.

در پایان این مراسم رئیس و کارمندان تامین اجتماعی با حضور فرماندار شهرستان،امام جمعه دیر،مدیر کل تامین اجتماعی استان و رئیس بیمارستان امام خمینی کنگان با اهدا لوح سپاس و هدایایی از معلمان خود در دوران تحصیل در مدارس تجلیل کردند.