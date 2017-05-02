قطران کاوه مقابل مهرام تن به شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت فینال رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور عصر سه شنبه بین تیم های قطران کاوه گرگان و مهرام تهران در سالن امام خمینی (ره) گرگان با حضور دو هزار تماشاگر برگزار شد که مهرام با نتیجه ۶۵ بر ۵۸ به پیروزی رسید.

در این دیدار که با قضاوت جواد مرادی به عنوان سرداور، ابراهیم عباس زاده و مهران کیش به عنوان داوران اول و دوم و نظارت حمید خمجانی برگزار شد، مهرام در کوارترهای اول و دوم به ترتیب با نتایج ۱۷ بر ۱۴، و ۲۰ بر ۱۳ به پیروزی رسید و تیم قطران کاوه در کوارتر سوم با حساب ۲۱ بر ۱۸ پیروز شد، کوارتر چهارم هم در امتیاز ۱۰ مساوی شد.

صالح مخدومی سرمربی قطران کاوه گرگان در این دیدار تیمش را با ترکیب اولیه علی صادقی، صابر مخدومی، رهام کبیر، محمدامین کمالوند و مسعود هنرور وارد میدان کرد و در آن سو تیم مهرام تهران با سرمربیگری علی آرزومندی و ترکیب اولیه علی شهیدی، نوید رضایی فر، علی نصیری، صمد نیکخواه بهرامی و امیرحسین خندان در میدان حاضر بود.

لازم به ذکر است؛ فینال لیگ دسته اول بسکتبال به صورت دو از سه برگزار می شود که دیدار دوم ۱۶ اردیبهشت در تهران برگزار خواهد شد و در صورت تساوی دو تیم ۱۷ اردیبهشت در تهران رو در روی هم قرار خواهند گرفت.