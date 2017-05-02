۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۵۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر:

حضرت ابوالفضل (ع) تمام سعادت خود را در تبعیت از ولایت می‌دانست

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: حضرت ابوالفضل (ع) تمام سعادت خود را در تبعیت از ولایت می دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در آیین گرامیداشت میلاد حضرت ابوالفضل العباس اظهار داشت: حضرت ابوالفضل العباس (ع) شخصیتی بود که نقش مهمی در قیام حضرت امام حسین علیه‌السلام داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: حضرت ابوالفضل (ع) شخصیتی هستند که اگر چه به مقام امامت نائل نشدند ولی در رکاب امام و در کنار امام و از خانواده امام بودند و پدر و برادرانش از ائمه و معصومین هستند کسی که در کنار معصومین باشد معلوم است که به شخصیت بزرگی رسیده است.

وی تاکید کرد: از برجسته‌ترین ویژگی‌های حضرت عباس (ع) ولایت مداری آن حضرت است که تا آخرین نفس از دین خدا حمایت کرد و با امام ماند و یار با وفا و علمدار سپاه امام بود.

حجت الاسلام سروستانی با بیان اینکه حضرت ابوالفضل (ع) شخصیتی بودند که تمام سعادت خود را در تبعیت از ولایت میدانست، اضافه کرد: این راه روشن بود که انتخاب کرد و در تبعیت از ولایت همه یاران امام حسین به شمار می رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: آن حضرت علیرغم داشتن نسبت برادری با حضرت امام حسین (ع) ایشان را امام صدا کرد این مطلب بصیرت آن حضرت را نسبت به امام حسین (ع) می رساند.

وی افزود: واقعه کربلا اوج رشادت، شجاعت، ولایتمداری و بصیرت حضرت ابوالفضل (ع) که نسبت به جایگاه امامت پایدار و بصیر بود.

حجت‌الاسلام سروستانی افزود: حضرت ابوالفضل (ع) الگویی برای انسان‌های آزاده است و با بصیرت دینی از امام زمانش تبعیت می‌کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار امیدواری کرد شیعیان آن حضرت دین خود را نسبت به ولایت ادا کنند و با درس گرفتن از سیره حضرت ابوالفضل (ع) درس ولایت‌مداری را از این شخصیت الهی در گام برداشتن پشت سر ولایت ادا کنیم.

