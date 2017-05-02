صعود دانشگاه آزاد به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار چهارم مرحله پلی‌آف (یک چهارم نهایی) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور میان دو تیم شهرداری تبریز و دانشگاه آزاد برگزار شد و طی آن بازیکنان تیم دانشگاه موفق شدند حریف خود را با نتیجه ۸۹ بر ۷۷ شکست دهند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که دانشگاه آزاد در دو دیدار اول پلی‌آف که میزبانی آن را بر عهده داشت نیز موفق به شکست تبریزی‌ها شده بود، اما روز گذشته و در دیدار سوم این مرحله مقابل آنها شکست خورده است.

مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شود؛ بدین‌ترتیب دانشگاه آزاد با کسب سه پیروزی در مجموع چهار دیدار برگزار شده مقابل شهرداری تبریز راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات شد.

پیش از این نیز تیم‌های پتروشیمی و نفت با شکست حریفان خود در مجموع سه دیدار اول پلی‌آف، مجوز صعود به نیمه نهایی را کسب کرده بودند.

در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ بسکتبال، دو تیم دانشگاه آزاد و نفت آبادان به مصاف هم می‌روند، اما هنوز تکلیف حریف پتروشیمی در این مرحله مشخص نشده است، از میان دو تیم شیمیدر و شهرداری اراک، یک تیم با کسب برتری در دیدار پنجم پلی‌آف، حریف پتروشیمی در نیمه نهایی خواهد شد.

این دو تیم امروز دیدار چهارم پلی‌آف را مقابل هم برگزار کردند و طی آن شیمیدر با نتیجه ۸۷ بر ۸۳ به برتری دست یافت.

این تیم روز گذشته هم موفق به شکست شهرداری اراک شده بود، اما در دو دیدار نخست مقابل این تیم شکست خورده بود.