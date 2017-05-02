دستورالعمل اعطای مشوق صادراتی بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز پورسلیمان بعدازظهر سهشنبه در جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اردبیل تصریح کرد: متأسفانه مفاد این دستورالعمل در تناقض با تشویق تجار به صادرات است.
وی افزود: در وضعیتی که اغلب صادرکنندگان شخصیت حقیقی دارند، اعطای مجوز به افراد حقوقی محدود شده و این موضوع دریافت مشوق برای خیل عظیمی از تجار را دچار مشکل کرده است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی استان تأکید کرد: علاوه بر این برای دریافت مشوق قید شده که صادرات حداقل باید به میزان یک میلیون دلار برسد و با این محدودیت گروهی از تجار که صادرات کمتری دارند عملاً از مشوقها محروم میشوند.
پورسلیمان به ضرورت مشخص سازی درصد مشوقها نیز تأکید کرد و افزود: علاوه بر این تعدد بخشنامهها به مانعی بر سر راه صادرات تبدیل شده است.
وی متذکر شد: یکی دیگر از مشکلات تجار و تولیدکنندگان نرخ تسهیلات دریافتی است و متأسفانه نرخ تسهیلات مغایر با ضرایب بانکی است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی استان تأکید کرد: انتظار میرود به منظور حمایت از تجارت و تولید در نرخ تسهیلات بانکی بازنگری شود.
