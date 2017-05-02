  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

پیروزی بیمه رازی در نخستین هفته لیگ کشتی فرنگی

پیروزی بیمه رازی در نخستین هفته لیگ کشتی فرنگی

تیم کشتی فرنگی بیمه رازی عصر امروز در نخستین هفته لیگ برتر موفق به شکست نماینده نوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بیمه رازی عصر امروز در هفته نخست لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران میزبان تیم مرحوم خواجه وندی نوشهر بود که توانست با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز میدان شود.

بر این اساس نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است.(اسامی نفرات تیم خواجه وندی در ابتدا آمده است)
۵۹ کیلوگرم:
کیانوش غضنفریان ۲ (برنده) - شیرزاد بهشتی طلا ۲
۶۶ کیلوگرم:
پوریا سلیمی صفر - امین سوری ۸(برنده)
۷۱ کیلوگرم:
افشین اسلامی ۵ -(برنده)-اصغر عالی محمدی یک
۷۵ کیلوگرم:
سجاد ایمان طلب یک - محمد رستمی ۳(برنده)
۸۰ کیلوگرم:
مهدی محمدزاده صفر - کیوان رضایی ۱۲(برنده)
۸۵ کیلوگرم:
مهدی بالی ۴ - (برنده)-مجتبی کریم فر ۳
۹۷ کیلوگرم:
امیرحسین میری یک - امیرحسین حسینی ۳(برنده)
۱۳۰ کیلوگرم:
مهدی اسلامی مقابل حریف خود امیر قاسمی منجزی

کد مطلب 3968370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها