پیروزی بیمه رازی در نخستین هفته لیگ کشتی فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بیمه رازی عصر امروز در هفته نخست لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران میزبان تیم مرحوم خواجه وندی نوشهر بود که توانست با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز میدان شود.

بر این اساس نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است.(اسامی نفرات تیم خواجه وندی در ابتدا آمده است)

۵۹ کیلوگرم:

کیانوش غضنفریان ۲ (برنده) - شیرزاد بهشتی طلا ۲

۶۶ کیلوگرم:

پوریا سلیمی صفر - امین سوری ۸(برنده)

۷۱ کیلوگرم:

افشین اسلامی ۵ -(برنده)-اصغر عالی محمدی یک

۷۵ کیلوگرم:

سجاد ایمان طلب یک - محمد رستمی ۳(برنده)

۸۰ کیلوگرم:

مهدی محمدزاده صفر - کیوان رضایی ۱۲(برنده)

۸۵ کیلوگرم:

مهدی بالی ۴ - (برنده)-مجتبی کریم فر ۳

۹۷ کیلوگرم:

امیرحسین میری یک - امیرحسین حسینی ۳(برنده)

۱۳۰ کیلوگرم:

مهدی اسلامی مقابل حریف خود امیر قاسمی منجزی