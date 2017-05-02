۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

در نشست سرمایه‌گذاری استان یزد مطرح شد؛

هزینه ۱۲۰ میلیارد تومانی برای ۲۳ پروژه آبرسانی در یزد

یزد ـ معاون برنامه ‌ریزی شرکت آب منطقه‌ ای یزد گفت: طی چهار سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان برای ۲۳ پروژه آبرسانی در استان یزد هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دلال ‌نژاد بعدازظهر امروز در هفدهمین نشست سرمایه ‌گذاری استان یزد با اشاره به پروژه های آبرسانی اجرا شده طی چهار سال گذشته در یزد اظهار داشت: این پروژه‌ها ۲۳ مورد بوده اند که تقریبا در همه شهرستانهای استان یزد به مرحله اجرا درآمده اند.

وی یادآور شد: تعدادی از این پروژه ها به امر آبرسانی به شهرک‌های صنعتی در مناطق مختلف استان یزد اختصاص داده است که از آن جمله می توان به شهرک‌های صنعتی میبد، اردکان، ابرکوه و مهریز اشاره کرد.

دلال نژاد بیان کرد: بیشترین اعتبار جذب شده مربوط به سال ۹۳ است که ۵۴ میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری و جذب اعتبار صورت گرفته است.

وی افزود: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون نیز ۱۵ میلیارد تومان در این حوزه هزینه شده است.

نماینده شرکت گاز در جلسه سرمایه‌گذاری استان یزد نیز اظهار داشت: در حوزه گازرسانی به استان یزد ۴۲۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و جذب اعتبارات دولتی و سرمایه‌های بخش خصوصی طی چهار سال گذشته انجام شده است.

محمد ملاحسنی با اشاره به اینکه برخی پروژه ها نیز توسط یک شرکت خصوصی غیرمرتبط با شرکت گاز استان یزد اجرا شده است، افزود: میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط این شرکت به صورت مکتوب پیگیری و در اختیار استان گذاشته خواهد شد.

