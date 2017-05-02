بیکاری جوانان قابل تحمل نیست/باید ازظرفیت های کردستان استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در جمع خبرنگاران در خانه کرد، گفت: سنندج و این خطه یادآور رشادت‌ها و ایستادگی‌های مردم و پیشمرگان مسلمان در مقابل ناامن‌کنندگان شرایط اجتماعی مردم است. بسیار تلاش شده تا امنیت زندگی مردم به خوبی برقرار شود و این امنیت مرهون مردم مسلمان این خطه است.

وی ادامه داد: مردم کردستان دارای فرهنگ و تمدن بسیار غنی هستند و خانه کرد یکی از نمادهای این فرهنگ است و همه ابعاد و بزرگی‌های فرهنگی این خطه را نمی‌تواند نشان دهد. نمادی که در آن ادبیات بسیار فاخر، اشعار بسیار ارزشمند و هنر ماندگاری وجود دارد. هنر در این خطه دارای حکمت است. ظرفیت‌های هنری کردستان بسیار بالا است.

رئیسی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی و دامداری کارهای خوبی انجام شده اما به هیچ عنوان کافی نیست اظهار داشت: نمی‌شود کردستان با این همه ثروت‌های ارزشمند و هنر ماندگار و فرهنگ و تمدن غنی جوانان بیکار داشته باشد و جوانان تحصیل کرده زمینه کسب و کار نداشته باشند. این برای ما قابل تحمل نیست.

وی افزود: این شرایط باید با کمک مردم کردستان تغییر کند زیرا افرادی که موفق شدند در عرصه های مختلف اجتماعی ایفای نقش کنند و از کشور و استان مردانه دفاع کنند آیا قادر نیستند وضع معیشت و بیکاری خود را تغییر دهند؟ از ظرفیت های مختلف استان کردستان به ویژه نیروهای فرهیخته باید استفاده کرد.