  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۵۳

رئیسی در جمع خبرنگاران در خانه کرد:

بیکاری جوانان قابل تحمل نیست/باید ازظرفیت های کردستان استفاده شود

بیکاری جوانان قابل تحمل نیست/باید ازظرفیت های کردستان استفاده شود

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه بیکاری جوانان قابل تحمل نیست تاکید کرد: د از ظرفیت های کردستان به ویژه نیروهای فرهیخته باید استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در جمع خبرنگاران در خانه کرد، گفت: سنندج و این خطه یادآور رشادت‌ها و ایستادگی‌های مردم و پیشمرگان مسلمان در مقابل ناامن‌کنندگان شرایط اجتماعی مردم است. بسیار تلاش شده تا امنیت زندگی مردم به خوبی برقرار شود و این امنیت مرهون مردم مسلمان این خطه است. 

وی ادامه داد: مردم کردستان دارای فرهنگ و تمدن  بسیار غنی هستند و خانه کرد یکی از نمادهای این فرهنگ است و همه ابعاد و بزرگی‌های فرهنگی این خطه را نمی‌تواند نشان دهد. نمادی که در آن ادبیات بسیار فاخر، اشعار بسیار ارزشمند و هنر ماندگاری وجود دارد. هنر در این خطه دارای حکمت است. ظرفیت‌های هنری کردستان بسیار بالا است.

رئیسی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی و دامداری کارهای خوبی انجام شده اما به هیچ عنوان کافی نیست اظهار داشت: نمی‌شود کردستان با این همه ثروت‌های ارزشمند و هنر ماندگار و فرهنگ و تمدن غنی جوانان بیکار داشته باشد و جوانان تحصیل کرده زمینه کسب و کار نداشته باشند. این برای ما قابل تحمل نیست. 

وی افزود: این شرایط باید با کمک مردم کردستان تغییر کند زیرا افرادی که موفق شدند در عرصه های مختلف اجتماعی ایفای نقش کنند و از کشور و استان مردانه دفاع کنند آیا قادر نیستند وضع معیشت  و بیکاری خود را تغییر دهند؟ از ظرفیت های مختلف استان کردستان به ویژه نیروهای فرهیخته باید استفاده کرد.

کد مطلب 3968390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها