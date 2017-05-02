به گزارش خبرگزاری مهر، دوره های بین المللی کلاس بندی و داوری سطح دو از یازدهم اردیبهشت ماه جاری با با حضور مدرسان کمیته بین المللی و سی و دو شرکت کننده در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و آکادمی ملی پارالمپیک برگزار شد.

«ژانل الدریج » مدرس اهل استرالیا دوره داوری سطح دو، «حلیم جبالی» مدرس از کشور تونس و «تاتسورو ایبوسوکی» از کشور ژاپن تدریس دوره کلاس بندی بین المللی را بر عهده داشتند.



اشرفی دبیر کل کمیته: نگاه ما افزایش و توسعه است

در آغاز نشست ارزیابی فنی دوره های کلاس بندی و داوری خانم «ژانل الدریج» مدرس کلاس داوری با ارزشمند خواندن دوره داوری سطح دو گفت:دوره بسیار موثری بود و داوران شما می توانند بهتر از موقعیت فعلی باشندو اضافه نمود: داوران شرکت کننده در کلاس مشارکت و سرعت مطلوبی را در پایان دوره به دست آوردند و من باور دارم که داوران موفقی خواهند بود.

«حلیم جبال» مدرس اهل کشور تونس دوره کلاس بندی بین المللی با اظهار خرسندی از اولین حضورش در کشورمان افزود:شرکت کنندگان در دوره کلاس بندی بین المللی دانش و مهارت مطلوبی داشتند و اگر انگیزه مضاعف و امکان حضور گسترده تر در رویدادهای ورزشی برای انها فراهم شود توسعه ویژه ای را در این بخش مشاهده خواهید نمود.



«تاتسورو ایبوسوکی» مدرس اهل ژاپن دوره کلاس بندی با اظهار رضایت از دوره کلاس بندی بین المللی اظهار داشت: کشور ما میزبان المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ است ولی در پارالمپیک ریو موفق نبودیم.

وی با اظهار امیدواری برای همکاری های ورزشی بیشتر فی ما بین کمیته ملی پارالمپیک ایران و ژاپن تاکید نمود: امیدوارم در اینده ایران و ژاپن تمرین های تیمی مشترک ،دوره های مربیگری ، همکاری و تعامل گسترده تری نسبت به گذشته داشته باشند.



پس از پایان سخنان مدرسان بین المللی دو و میدانی مسعود اشرفی دبیر کل کمیته ضمن خوش آمد گویی به میهمانان گفت: امیدوارم برگزاری این کلاس ها ضمن آنکه برای ما تجربه جدیدی است برای مدرسان نیز همین طور باشد.

وی افزود: یقین داریم که اثرات کلاس را در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در روز های آینده مشاهده خواهیم نمود.

دبیرکل کمیته ادامه داد: کمیته ملی پارالمپیک تاکنون میزبانی بیش از سیزده دوره کلاس بندی بین المللی را بر عهده داشته است و نگاه ما به دوره های کلاس بندی در بیست رشته ورزشی که در جریان اعزام های مختلف قرار دارند، افزایش و توسعه است.

وی افزود: در چهار رشته دو ومیدانی،تیراندازی،شنا و وزنه برداری مطمئنیم که کمیته بین المللی پارالمپیک کمک خوبی به ما خواهد نمود.