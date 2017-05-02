۵ میلیارد تومان یارانه کشمش به کشاورزان ملایری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس تعاون روستایی شهرستان رزن بابیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۸۳ هزار تن گندم توسط تعاون روستایی استان همدان به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد، گفت: این میزان گندم خریداری شده بیش از ۶۰ درصد گندم تولیدی در استان همدان است.

رئیس تعاون روستایی استان همدان با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۱۳۴ تن جو از کشاورزان به صورت قیمت تضمینی خریداری شد، از پرداخت یارانه کشمش در شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: بر اساس مصوبه دولت مبنی بر حمایت از باغداران انگور، یارانه حمایتی کشمش برای باغداران در نظر گرفته و بخشی از این یارانه حمایتی پرداخت شد.

عباسی گفت: سال گذشته میزان تولیدات باغات انگور در سطح شهرستان ملایر افزایش قابل توجهی داشت که با توجه به افزایش عرضه کشمش قیمت این محصول کاهش یافت و بر این اساس با مصوبه دولت مقرر شد مبلغی به عنوان یارانه حمایتی کشمش به باغداران پرداخت شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیارد تومان به عنوان یارانه کشمش به کشاورزان ملایری پرداخت شده است، گفت: مابقی نیز پس تامین اعتبار به حساب آنها واریز خواهد شد.

مدیر سابق تعاون روستایی شهرستان رزن نیز از خرید بیش از ۱۳۳ هزار تن گندم در شهرستان رزن طی سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان ۱۱۳ هزار تن توسط تعاون روستایی و ۲۰ هزار تن توسط بخش خصوصی خریداری شده است.

نعمت‌الله کریمی با بیان اینکه بیش از ۴۵ درصد گندم خریداری شده در تعاون روستایی استان در شهرستان رزن خریداری شده است، ادامه داد: بیش از ۲۸۳ هزار تن گندم توسط سازمان تعاون روستایی استان خریداری شده که از این میزان ۴۵ درصد آن معادل ۱۱۳ هزار تن گندم توسط اداره تعاون روستایی شهرستان رزن خریداری شده است.