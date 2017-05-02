دست باقر در گردن علی با طعم مشترک فقر

به گزارش خبرنگار مهر، همایش حامیان دولت مردم در حمایت از کاندیداتوری محمدباقر قالیباف امروز در حوزه هنری در حالی برگزار شد که از حدود ساعت ۱۴ سالن محل همایش مملو از جمعیت بود درحالی که اعلام شده بود همایش از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می شود.

-حضور قشرهای مختلف از جمله معلمان، گارگران، معلمان، معلولان جسمی و حرکتی و ناشنوایان موجب شد که نه تنها سالن همایش بلکه حیاط و خیابان نیز مملو از جمعیت باشد.

-اعضای جنبش ۹۶ درصدی ها با لباس های متحدالشکل به همایش امده بودند و البته بین مهمانان همایش تیم های ورزشی محلی نیز با لباس های متحد و در دست داشتن تصاویر قالیباف از کاندیداتوری وی حمایت می کردند.

-در این مراسم اما شعارهایی هم از سوی حضار داده می شد. شعارهایی با مضمون «دولت ۴ درصدی نمی خواییم نمی خواییم»، «قالیباف قهرمان برس به داد ایران»، «قرارمون یادت نره، ۴ درصدی باید بره» و«حی علی خیر العمل، خوش امدی مرد عمل» از جمله این شعارها بود.

-روی سن محل سخنرانی هم جای خالی نبود به طوری که مردم، خبرنگاران و عکاسان تمام جایگاه را پر کرده بودند.

-همایش درحالی آغاز شد که قالیباف در میان جمعیت وارد سالن شد اما به دلیل ازدحام جمعیت روی سن ضمن اینکه وی به سختی توانست از بین جمعیت عبور کرده و به محل سن برسد، شلوغی سالن باعث شد سخنرانی با تاخیر آغاز شود.

-با اعلام مجری برنامه مقرر شد یک نفر از جامعه کارگری و یک نفر از جامعه معلمان سخنرانی کند اما مجری گفت به دلیل ازدحام جمعیت امکان حضور این سخنرانان بر روی جایگاه نیست با این وجود آقای قالیباف می گویند حتما حداقل یک نفر از آنها مطالب خود را بیان کند.

-شهرام آور، معلم نمونه به نمایندگی از قشر معلمان گفت: به نمایندگی از معلمان عزیز حضور سبز آقای قالیباف را گرامی می دارم. وقتی نگاه ما سیستمی باشد و بدانیم همه اعمال ما به خودمان برمی گردد دست هم را می گیریم و اقای قالیباف به مسئله آموزش و تربیت فرزندان ما نگاه سیستمی دارند که این امر در کمک های شهرداری تهران به مدارس مشهود است.

-حضور ناشنوایان در این همایش یکی دیگر از نکات جالبی بود که به چشم می خورد و در جریان سخنرانی قالیباف و مجری برنامه، یک نفر در کنار جایگاه با زبان اشاره سخنرانی ها را برای مهمانان ناشنوا ترجمه می کرد.

-قالیباف در جریان سخنرانی خود گفت که در یکی از بازدید هایش در مناطق محروم با نوجوانی به نام علی دوست شده که او تمام محرومان و نیازمندان محلشان را می شناسد و تلاش می کند کمک هایی که از محل هایی عمومی جمع کرده را به آنها برساند.

- در ادامه قالیباف دست در گردن علی انداخت و خطاب به جمعیت عنوان کرد که شباهت من و علی در فقر و کار است.