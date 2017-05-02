۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۵۷

نماینده کمیته جست‌وجوی مفقودین در همدان خبرداد:

مردم همدان میزبان پیکر ۳ شهید تازه تفحص شده کشور خواهند بود

همدان - نماینده کمیته جست‌وجوی مفقودین در همدان گفت: مردم همدان فردا شب میزبان پیکر ۳ شهید تازه تفحص شده کشور خواهند بود.

بهرام دوست پرست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم همدان چهارشنبه شب میزبان سه پیکر شهدای تازه تفحص شده در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهید شمسی پور خواهند بود.

وی گفت: فردا شب مردم شهید پرور همدان میزبان سرباز شهید «محسن رستمی» از همدان،   سرباز شهید «ید الله دوستی» از زنجان، سرباز شهید «محسن عبدلی» از شهر سنقر استان کرمانشاه هستند.

وی عنوان کرد: پیکر این شهدا چندی پیش در جریان تفحص پیکرهای شهدا توسط کمیته جست‌وجوی مفقودین تفحص شده و به وطن بازگشتند.

نماینده کمیته جست‌وجوی مفقودین در همدان در ادامه بیان داشت: مراسم تشییع و خاک‌سپاری شهید رستمی روز پنج شنبه ساعت ۱۰ صبح درشهرستان کبودرآهنگ برگزارمی شود.

دوست پرست گفت: مراسم وداع با پیکر این شهیدان روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت از ساعت ۲۰:۳۰ همزمان با مراسم نخستین سالگرد شهادت جستجوگر نور سردار علیرضا شمسی پور در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار می‌شود.

