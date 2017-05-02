۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۰۴

رئیس ستاد تبلیغات انتخاباتی رئیسی در دماوند:

دولت کار و کرامت برای رفع مشکلات مردم تلاش حداکثری می‌کند

دماوند- رئیس ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی در شهرستان دماوند گفت: دولت کار و کرامت در راستای رفع مشکلات مردم تلاش حداکثری خود را انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نیکو عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار و همچنین مبارزه با فساد از مهمترین برنامه های حجت الاسلام رئیسی است.

وی اضافه کرد: دولت کار و کرامت در راستای از بین بردن و رفع مشکلات مردم تلاش حداکثری خود را انجام خواهد داد.

رئیس ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی در شهرستان دماوند افزود: مشکلات بسیاری اعم از بیکاری، فقر، در کشورمان وجود دارد که با برنامه های مدون و برنامه ریزی شده باید رفع شود؛ دولت کار و کرامت در حد توان برای حل مشکلات کشور تلاش خواهد کرد.

وی بیان کرد: گردهمایی و تجمع حامیان حجت‌الاسلام رئیسی در مسجدالرضای گیلاوند شهرستان دماوند به زودی برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی شهرستان دماوند ادامه داد: سخنرانان این گردهمایی ها نیز به زودی اعلام خواهد شد و یکی از آقایان پناهیان، جلیلی و حسینی وزیر سابق ارشاد خواهند بود.

نیکو پیام گفت: امروز ستادهای انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در شهرهای آبسرد و کیلان افتتاح شده و در این شهرها نیز گردهمایی حامیان برگزار می‌شود.

