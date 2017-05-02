احکام معلمان دوبرابر شده است

به گزازرش خبرنگار مهر، به مناسبت روز معلم عصر سه شنبه مراسمی از سوی شهرداری وشورای اسلامی شهر بیدستان با حضور سالار قاسمی مدیرکل آموزش پرورش استان، رضا عسگری فرماندار شهرستان البرز، رشوند رئیس آموزش پرورش البرز در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) شهر بیدستان برگزار شد.

سالار قاسمی دراین مراسم اظهارداشت: در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به معلمان شد و با توجه به شرایط سخت اقتصادی خوشبختانه دولت با تمام تنگناها توانست احکام معلمین را تا دو برابر افزایش دهد.

وی در ادامه به مقام و جایگاه معلم اشاره کرد و افزود: باید کرامت وعزتمندی معلمان در همه شرایط حفظ شود زیرا این گروه راهنما و هدایت گر انسان های جامعه هستند.

مدیرکل آموزش پرورش تصریح کرد: امروزه معلمان بعنوان مهندسان فرهنگی، تاریخی جامعه محسوب می شوند که کار خطیر تربیت وتعلیم رابرعهده دارند.

رضا عسگری فرماندار شهرستان البرز هم در این مراسم با گرامیداشت یاد شهید مطهری و مقام معلم اظهار داشت: شهرستان البرز در مسائل آموزش پرورش موفق عمل کرده وتوانسته در هوشمندسازی کلاسهای درس رتبه اول را کسب کند.

وی گفت:باحمایت دولت اعتبارات آموزش پرورش شهرستان البرز ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش داشته که توانسته ایم نسبت به تجهیز مدارس اقدام کنیم.

مرتضی ململی شهردار بیدستان هم با تبریک روز معلم گفت: معلمان نقش بسزایی درتربیت نسل های امروز وآینده دارند و باید قدران آنها باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تکریم جایگاه معلم باید از سوی همه جدی گرفته شود تا جامعه ای پویا و باسواد داشته باشیم تا کشور به سمت سعادتمندی هدایت شود.

در این مراسم پس از اجرای سرود و نمایش و موسیقی از معلمان شهر بیدستان توسط شورا و شهرداری این شهر تجلیل شد.