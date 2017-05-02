نامزدهای انتخاباتی وعده های عملیاتی به مردم بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر محمودی فرد عصر سه شنبه در همایش توجیهی نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دماوند طی سخنانی اظهار کرد: مردم می توانند با حضور در انتخابات نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: اخلاق مداری در فرآیند شکل گیری انتخابات، شعارها و اهدافی که به مردم وعده داده می شود باید اصولی باشد.

فرماندار دماوند افزود: وعده ها و شعارهایی که توسط کاندیداها داده می شود باید قابلیت اجرایی داشته باشد و تحقق پیدا کند.

وی در خصوص رعایت مسأله بداخلاقی های انتخاباتی گفت: ما وظیفه داریم آنچه که در توان داریم معرفی کنیم و نباید به فرد دیگری تعرض کنیم و باید با رفتارهای خود این موضوع را نیز مدنظر قرار دهیم و به افراد دیگر آسیب نزنیم.

محمودی فرد در خصوص خرید و فروش رأی در انتخابات اظهار کرد: یکی از معضلاتی که جزء بداخلاقی انتخاباتی است، موضوع خرید و فروش آراء است.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه ای که در دوره گذشته داشتیم با حداقل گزارشات در خصوص خرید و فروش آراء مواجه بوده ایم و انتخاباتی سالم را برگزار کردیم و امیدواریم در این دوره نیز همین گونه باشد و انتخاباتی سالم و پرشور داشته باشیم.