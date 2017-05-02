۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۱۸

فرمانده انتظامی البرز خبر داد:

وکیل قلابی در کرج به دام افتاد/متهم روانه زندان شد

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری فردی خبر داد که با معرفی خود به‌عنوان قاضی و وکیل دادگستری از طعمه‌های خود به‌صورت میلیاردی کلاه‌برداری کرده است.

سردار بخشعلی کامرانی صالح، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی دریافت یک فقره پرونده کلاه‌برداری از دادسرای کرج مبنی بر اعلام شکایت از فردی که خود را وکیل و قاضی دادگستری معرفی کرده و با این عنوان از افرادی که دارای پرونده‌های قضائی و حقوقی بودند کلاه‌برداری می‌کرد؛ پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره جعل و کلاه‌برداری پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه عنوان کرد: در بررسی اولیه مأموران مشخص شد که مالباخته از متهم که خود را به‌عنوان وکیل و قاضی بازنشسته و دارای نفوذ در دادگستری معرفی کرده است می‌خواهد تا حکم قصاص یک نفر مجرم محکوم‌به اعدام را لغو و برای انجام این کار مبلغ ۱۰ میلیارد ریال وجه (سه میلیارد ریال وجه نقد و مابقی در قالب دو فقره چک) دریافت کند که با توجه به اینکه بعد از گذشت حدوداً سه ماه، نامبرده کاری برای وی انجام نداده از او به مراجع قضائی اعلام شکایت کرده است.

سردار کامرانی صالح افزود: با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله مأموران وارد عمل شده و طی اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده درنهایت مخفیگاه متهم را در کرج شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از منزل متهم تعداد زیادی اوراق خام وکالت و برگ خام دادخواست دادگستری، تعدادی اوراق قضائی، گزارش‌های مردمی مربوط به افراد مختلف مبنی بر رفع مشکل آن‌ها در ادارات، دادسراها و دادگستری‌ها و تعداد زیادی برگه تایپی وکالت کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما در مواجه با اسناد و مدارک موجود به جرم خود مبنی بر کلاه‌برداری از شهروندان در پوشش قاضی و وکیل دادگستری اعتراف کرد که با قرار وثیقه دو میلیارد ریالی روانه زندان شد.

