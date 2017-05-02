  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

گروکشی هند برای خرید نفت از ایران:

هند هشدار داده واردات نفت خام از ایران را تا یک چهارم کاهش خواهد

هند هشدار داده واردات نفت خام از ایران را تا یک چهارم کاهش خواهد

بر اساس اعلام رویترز، هند هشدار داده است تا در صورت برنده نشدن در توسعه میدان گازی «فرزاد»، واردات نفت خام از ایران را تا یک چهارم کاهش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشور هند تصمیم دارد در سال جاری یک چهارم نفت خام کمتری را از ایران وارد کند.

بر اساس گزارش های واصله، منابع مطلع اختلاف دو کشور را به توسعه یک میدان گازی طبیعی مرتبط می دانند.

کاهش خرید نفت خام از ایران به دنبال تهدید چندین پالایشگاه نفت دولتی هند توسط دولت این کشور به وقوع پیوسته است.

رویترز در این باره اعلام کرد: هند اعلام کرده است درصورتیکه یک کنسرسیوم در این کشور در مناقصه توسعه میدان گاز طبیعی بزرگ به نام «فرزاد بی» برنده نشود؛ کاهش خرید نفت ایران را در دستور کار خود قرار خواهد داد و بر این اساس، واردات نفت خام هند از ایران در سال مالی جاری به میزان ۳۷۰ هزار بشکه در روز کاهش می یابد.

کد مطلب 3968418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها