هند هشدار داده واردات نفت خام از ایران را تا یک چهارم کاهش خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشور هند تصمیم دارد در سال جاری یک چهارم نفت خام کمتری را از ایران وارد کند.

بر اساس گزارش های واصله، منابع مطلع اختلاف دو کشور را به توسعه یک میدان گازی طبیعی مرتبط می دانند.

کاهش خرید نفت خام از ایران به دنبال تهدید چندین پالایشگاه نفت دولتی هند توسط دولت این کشور به وقوع پیوسته است.

رویترز در این باره اعلام کرد: هند اعلام کرده است درصورتیکه یک کنسرسیوم در این کشور در مناقصه توسعه میدان گاز طبیعی بزرگ به نام «فرزاد بی» برنده نشود؛ کاهش خرید نفت ایران را در دستور کار خود قرار خواهد داد و بر این اساس، واردات نفت خام هند از ایران در سال مالی جاری به میزان ۳۷۰ هزار بشکه در روز کاهش می یابد.