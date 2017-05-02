مهمترین مشکل امروز کشور در اقتصاد چیست؟/ بیکاری در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای با بارگذاری یک نظرسنجی از مخاطبان خود خواسته است تا درباره مهمترین مشکل امروز کشور در اقتصاد نظر خود را اعلام کنند.

«رهبر انقلاب در ابتدای امسال، مسأله اقتصاد را در رأس اولویت‌های کشور دانستند و فرمودند که این مسأله هم اولویت ملت ایران است و هم دشمن می خواهد ضربه خود به ایران و ایرانی را با راهکارهای اقتصادی وارد کند.

حال، در آستانه فصل مهم انتخابات ریاست جمهوری، به‌نظر شما مهمترین مشکل امروز کشور در اقتصاد چیست؟

الف) بیکاری (۱۷۵۹۹ رأی)

ب) گرانی (۱۸۷۰ رأی)

ج) رکود و مشکل تولید (۷۷۶۶ رأی)

