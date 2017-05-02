۷۱۵ میلیارد تومان در بخش کشاورزی استان یزد سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال سجادی‌ پور بعد از ظهر امروز در هفدهمین نشست سرمایه گذاری استان یزد با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا ۹۵ بالغ بر ۷۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی استان یزد انجام شده است، اظهار داشت: طی چهار سال اخیر سرمایه گذاری در حوزه آب و خاک با رشد حدود سه برابری نسبت به دولت قبل، ۱۰۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در بخش دام و طیور نیز گرچه میزان سرمایه گذاری کاهش یافته است اما سرمایه گذاری ۱۳۳ میلیارد تومانی نیز قابل توجه است.

سجادی پور ادامه داد: در حوزه صنایع تبدیلی نیز ۱۵۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و ۱۰۱ واحد با ظرفیت ۳۵۱ تن به بهره برداری رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد عنوان کرد: در حوزه تولیدات گیاهی نیز میزان سرمایه‌گذاری در گذشته ۱۴۴ میلیارد تومان بود که اکنون به ۲۱۶ میلیارد تومان رسیده است و عمده این سرمایه گذاری ها در حوزه توسعه کشت گلخانه ای بوده است.

وی افزود: در این زمینه ۳۰۴ هکتار توسعه کشت گلخانه ای در استان یزد طی چهار سال انجام شده که در زمینه روند رشد جایگاه پنجم را در کشور به خود اختصاص داده ایم.

وی افزود: در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی و دامداری نیز ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته بود که این رقم اکنون به ۹۲ میلیارد تومان رسیده است و عمده برنامه های اجرا شده در این حوزه مربوط به توسعه سامانه های نوین آبیاری است.