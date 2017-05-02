بازیکن ۲۹ ساله را به بهانه جوانگرایی در تیم ملی جایگزین من کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نیکخواه بهرامی در حاشیه دیدار تیم‌های بسکتبال قطران کاوه گرگان و مهرام تهران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یک بازیکن ۲۹ ساله را به بهانه جوانگرایی در تیم ملی بسکتبال جایگزین من کردند و فکر نمی‌کنم چنین کاری جوانگرایی محسوب شود، تیم ملی ویترین ورزش هر کشور است و بهترین‌ها از ۱۸ ساله تا ۵۰ ساله می‌توانند در تیم ملی بازی کنند.

وی افزود: مسئولان فدراسیون و کادر فنی تشخیص می‌دهند که من در تیم ملی باشم یا نباشم، اما من همیشه در حال تمرین هستم و شاید تشخیص دادند که به من احتیاجی ندارند.

نیکخواه بهرامی تصریح کرد: در کشورهای صاحب بسکتبال بازیکنان مسن در صورت شایستگی تا ۴۰ سالگی هم به تیم ملی دعوت می‌شوند و فکر نمی‌کنم آنها اشتباه کنند و ما کار درستی کنیم.

وی بیان کرد: فکر می‌کنم جوانگرایی در تیم ملی شیطت و بهانه‌ای بوده که ما به تیم ملی دعوت نشویم، من فکر می‌کنم شایسته حضور در تیم ملی هستم و هر وقت ار من دعوت کنند برای تیم ملی کشورم بازی خواهم کرد.

ترجیح می‌دهم در لیگ چین بازی کنم

بازیکن تیم بسکتبال دسته اولی مهرام تهران در خصوص حضورش در این سطح، اظهار کرد: من سهمیه خارجی محسوب می‌شدم و نتوانستم در لیگ برتر بازی کنم و فکر می‌کنم مسئولان فدراسیون فراموش کردند چنین قانونی را در دسته اول بگذارند و من توانستم با مهرام قرارداد ببندم و شاید فصل بعد کاری کنند که نتوانم در لیگ دسته اول هم بازی کنم.

نیکخواه بهرامی تصریح کرد: فکر نمی‌کنم این تصمیمات تعمدی باشد، به عقیده من چنین تصمیماتی غیر کارشناسی و غیر عقلانی است، بازیکنان لژیونر کیفیت لیگ برتر را بالا می‌برند و اینکه ما لژیونرها نتوانیم در ایران بازی کنیم غیر منطقی و مغرضانه است.

وی ادامه داد: من حتی زمانی هم که در ایران بازی می‌کردم به این قانون اعتراض داشتم و فکر می‌کنم بازی نکردن لژیونرها موجب پایین آمدن کیفیت لیگ برتر می‌شود.

وی در خصوص تصمیمش برای فصل آینده، اظهار کرد: برای فصل بعد باید پیشنهادها را بررسی کنم و با شرایطی که در ایران حاکم شده ترجیح می‌دهم در لیگ چین بازی کنم، بازیکنان ایرانی شایستگی خود را در لیگ چین نشان داده‌اند و واقعا ناراحت کننده است که نتوانند در ایران بازی کنند.

‌بازی کردن در گرگان همیشه سخت است

بازیکن تیم بسکتبال مهرام تهران در خصوص دیدار رفت فینال لیگ دسته اول بسکتبال مقابل قطران کاوه گرگان که با پیروزی مهرام همراه بود، گفت: بازی خیلی خوب و با کیفیتی بود و قطران کاوه که تا فینال این رقابت‌ها پیش آمده نشان داد تیم شایسته‌ای است.

نیکخواه بهرامی افزود: بازی کردن در گرگان همیشه سخت است و در این دیدار هم تماشاگران فشار زیادی آوردند، اما همواره بازی کردن جلوی تماشاگران گرگانی لذت بخش است.

وی ادامه داد: برای من فرقی نمی‌کند که در لیگ برتر یا دسته اول بازی کنم زیرا در هر صورت برای موفقیت تیمم تلاش می‌کنم و خوشحالم که در این دیدار سخت به پیروزی رسیدیم.

برنامه ریزی فدراسیون بسکتبال اشتباه است

نیکخواه بهرامی با انتقاد از برنامه ریزی لیگ دسته اول بسکتبال خاطرنشان کرد: هر سه بازی فینال لیگ دسته اول در روزهای غیر تعطیل برگزار می‌شود که دلیل آن را نمی‌دانم، بازی در روز غیر تعطیل آن هم ساعت ۱۵:۳۰ موجب می‌شود که تماشاگران نتوانند به سالن بیایند.

وی گفت: برنامه ریزی چنین مسابقاتی اشتباه است، حتی برای رقابت‌های نوجوانان غرب آسیا هم تماشاگران استقبالی نکردند، زیرا تبلیغات به درستی انجام نشد.

لازم به ذکر است؛ دیدار رفت فینال لیگ دسته اول بسکتبال بعدازظهر سه شنبه در گرگان بین تیم‌های قطران کاوه گرگان و مهرام تهران برگزار شد که مهرام با حساب ۶۵ بر ۵۸ میزبان خود را شکست داد.