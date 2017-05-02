به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر که با حضور مسئولان این شهرستان برگزار شد اظهارکرد: تلاش همه باید حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد.

وی افزود: خارج از سلیقه و گرایش انتخاباتی هرکس که علاقه به کشور، ملت و شهدا دارد باید در انتخابات شرکت کرده و به کاندیدای مد نظر خودش رای دهد و با مشارکت حداکثری خود جایگاه کشور را در عرصه خارجی بالا ببرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: کارمندان در وقت آزاد خود می توانند به فعالیت های انتخاباتی بپردازند ولی حق ندارند از امکانات دولتی برای کاندیدایی استفاده کنند و قانون در همه حوزه ها باید رعایت شود.

رشیدیان خاطرنشان کرد: انقلاب متعلق به همه سلایق گوناگون کشور است و در رای گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج آخرت خود را فدای دنیای دیگران نکنیم و همه برابر و بردار و به عنوان یک ملت برای سربلندی کشور تلاش کنیم.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از شورای اداری به عنوان بالاترین جایگاه تجمیع مدیران در شهرستان و استان نام برد و گفت: شورای اداری از لحاظ اختیارات و مصوبات، نقش بسزایی برای خدمت به مردم دارد و از این فرصت باید استفاده کرد.

رشیدیان تاکید کرد: باید تلاش و کار انجام گیرد تا غول بیکاری از بین برود و این امر به تنهایی از دولت بر نمی آید و همه باید کمک کنند تا این چرخ را به جلو ببریم.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: خوشحالیم در حوزه کشاورزی در تولید بسیاری از اقلام به خودکفایی رسیدیم به صورتی که با خرید ۶۰۴ هزار تن گندم در سال گذشته برای ۱۹ ماه آینده این محصول مهم را ذخیره داریم.

وی در ادامه به فعالیت شوراهای روستایی اشاره و تصریح کرد: اولویت اول شوراهای جدید مقاوم سازی مسکن های روستایی بوده و سپس طرح های اقتصادی را پیگیری کرده و از ظرفیت شرکت های اقتصادی و تعاونی استفاده کنند.

رشیدیان در خصوص طرح های عمرانی استان نیز گفت: ۱۸۰۰ طرح نیمه تمام از دولت قبل در استان بر زمین مانده بود که هزار و ۳۳۱ پروژه به اتمام رسید و علاوه بر آن ۶ هزار و ۶۰۰ پروژه مختلف دیگر نیز اجرایی شد.