سمنان استان چهارم کشور در واژگونی خودرو است/پراید بیشترین واژگونی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن خسروجردی عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای استان سمنان به میزبانی مهدیشهر با بیان اینکه ۶۵ درصد از تصادفات صورت گرفته در محورهای مواصلاتی استان مربوط به افراد غیر بومی است، ابراز داشت: ۶۲ علت تصادفات را واژگونی خودرو در هنگام خستگی و خواب آلودگی و عدم تمرکز کافی در زمان رانندگی شامل می شود که در این میان خودرو پراید، پژو ۴۰۵ و سمند به ترتیب بیشترین تصادفات جاده ای را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح نورزی ۳۶درصد از تلفات انسانی در جاده های استان سمنان کاهش یافت، افزود: در سال گذشته با فرهنگ سازی قوانین راهنمایی و رانندگی توانستیم ۱۰.۲ درصد تلفات انسانی را در سال گذشته کاهش دهیم که امیدواریم با همکاری دستگاه های اجرایی بتوانیم علاوه بر ایجاد فرهنگ سازی، این درصد را به حداقل کاهش و درصد تلفات انسانی را به صفر برسانیم.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه ۴۰دوربین سرعت سنج محورهای استان را مورد پایش قرار می دهند، ابراز داشت: در طول محور تهران- مشهد به صورت روزانه ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تردد می کند که خوشبختانه در نوروز حوادث تلخ این‌چنینی گزارش نشد که می تواند به دلیل کنترل و نظارت پلیس و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان اتوبوس باشد.

خسروجردی با بیان اینکه اصلاح نقاط پرحادثه باید در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: طی سه سال گذشته شهرستان شاهرود ۲۰درصد، گرمسار ۱۸درصد، دامغان ۱۶درصد و سمنان ۱۱درصد به ترتیب رتبه های اول تا چهارم تصادفات محورهای ارتباطی را به خود اختصاص داده اند که برخی از این محورها مانند جندق و میامی نیاز به بازسازی و اصلاح دارد.

وی ۱۳ درصد تصادفات را مربوط به خودروهای سنگین دانست و افزود: رانندگان این خودروها اغلب به دلیل خستگی و خواب آلودگی دچار حادثه می شوند که باید نسبت به آگاه سازی این قشر از جامعه نیز تلاش شود تا به محض احساس عدم تمرکز در اولین توقفگاه استراحت و سپس طی مسیر کنند.