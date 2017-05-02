تصادفات در استان سمنان ۱۰ درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای استان سمنان به میزبانی مهدیشهر بابیان اینکه تصادفات جاده ای در استان به نسبت نرم کشوری کاهش ۲۵ درصدی را نشان می دهد، ابراز داشت: این رقم در کشور ۱۲ درصد است که باید گفت هر چه در زمینه فرهنگ سازی هزینه کنیم نوعی سرمایه گذاری به شمار می رود لذا این مهم می طلبد تا با همکاری دستگاه های مربوطه در راستای اصلاح و کاهش تصادفات گام های ارزشمند برداریم.

وی با بیان اینکه ۶۰درصد حوادث رانندگی را واژگونی شامل می شود، افزود: یکنواختی جاده کویری استان و عدم تمرکز کافی رانندگان از جمله مواردی است که باعث ایجاد واژگونی خودروها می شود و باید گفت علارغم هشدارهای پلیس راه همچنان با این معظل روبرو هستیم که باید در این زمینه فرهنگ سازی بیشتری صورت گیرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه ایمن سازی راه ها از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش تصادفات به شمار می رود، ابراز داشت: خوشبختانه در طی مسیر تهران به مشهد وجود زائرسراها باعث شد تا رانندگان بتوانند در این محل ها استراحت کنند که باید توجه داشت برخی از محورهای استان هنوز با کمبود پارکینگ های حاشیه راه و نبود آسفالت مناسب و غیره همچنان از جمله پرخطرترین راه ها محسوب می شوند که باید نسبت به اصلاح این نقاط اقدام شود.

خباز با بیان اینکه آمار تصادفات طی سال گذشته در سمنان ۱۰.۲ درصد کاهش یافت، ادامه داد: علارغم کنترل جاده های استان سمنان با ۴۰دوربین سرعت سنج همچنان شاهد بروز سوانح و حوادث ناشی از سرعت زیاد هستیم که معتقدیم باید در زمینه فرهنگ سازی ترافیک جاده ای بیش از پیش وارد صحنه شد.

وی با تاکید بر اینکه آموزش کودکان با قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند نقش مهمی در کاهش تلفات جاده ای ایفا کند، افزود: اجرای طرح همیار پلیس از جمله طرح های موفقی بود که با اجرایی شدن آنها در مدارس ابتدایی توانست در بین خانواده ها این قوانین را به نحو مطلوب یادآور شود که امیدواریم این سیاست ها در سالجاری نیز به صورت مستمر پیگیری شود.